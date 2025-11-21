İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul-Fatih'te anne, baba ve 2 çocuk olmak üzere Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayın ardından zehirlenme vakalarındaki artış dikkat çekiyor.

Şişli'de 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

25 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.