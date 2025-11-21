PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul-Fatih'te anne, baba ve 2 çocuk olmak üzere Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayın ardından zehirlenme vakalarındaki artış dikkat çekiyor.

Şişli'de 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

25 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP tribünlere mi oynuyor?
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
Türk Telekom
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump-Mamdani görüşmesine geri sayım! İkinci Zelenskiy vakası mı yaşanacak?
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi