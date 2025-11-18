KIZILELMA’da dünya ilk: ASELSAN’ın TOYGUN sistemi gövde içine entegre edildi

Aselsan, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile bir ilke daha imza attı. ASELSAN tarafından yerli imkânlarla geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağına başarıyla entegre edildi. Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA'da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın tüm testlerden başarı ile ğeçtiğini söyledi.