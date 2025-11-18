PODCAST CANLI YAYIN

KIZILELMA’da dünya ilk: ASELSAN’ın TOYGUN sistemi gövde içine entegre edildi

Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli elektro-optik sistem, Kızılelma’ya entegre edildi. Dünyada ilk kez İnsansız Hava Araçları’na Türkiye’de takılan bu hayalet gözün, sadece F-35’lerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
KIZILELMA’da dünya ilk: ASELSAN’ın TOYGUN sistemi gövde içine entegre edildi

Aselsan, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile bir ilke daha imza attı. ASELSAN tarafından yerli imkânlarla geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağına başarıyla entegre edildi. Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA'da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın tüm testlerden başarı ile ğeçtiğini söyledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
D&R - KİTAP
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: "Benim Aybükem bir başkadır"
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ'den yüzde 94,5'e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber
Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı
İdefix
PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi
Usta sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı: "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı"
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İmamoğlu'ndan "SİSTEM'atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere'ye kaçırdılar
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? İşte Asrın İnşası'nda güncel tablo
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor