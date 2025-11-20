PODCAST CANLI YAYIN

İzmir ve İstanbul'da FETÖ'ye operasyon: 9 gözaltı

İzmir ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

BYLOCK KULLANICI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, F ETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen , haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 GÖZALTI
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince İzmir merkez ve Bergama ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

