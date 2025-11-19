PODCAST CANLI YAYIN

Böcek ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu: Acılı dede torunuyla ilgili kahreden detayı paylaştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Böcek ailesinden Servet Böcek'in cenaze töreninde acılı aile duygularını paylaştı. Servet Böcek'in Babası Yılmaz Böcek, "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz yani? Olmamalı. Gerçekten çok yazık. Bu işin peşini bırakmayacağım." dedi. Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik ise, "Yarın torunum Kadir Muhammet'in doğum günüydü. Bu ölümler olmasaydı 6. yaş gününü kutlayacaktık. Ama olmadı işte" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Böcek ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu: Acılı dede torunuyla ilgili kahreden detayı paylaştı

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: Yiyeceklerde uygunsuz madde yokBöcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: Yiyeceklerde uygunsuz madde yok

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Hastanede tedavi gören baba Servet Böcek de dün yaşamını yitirmişti.

Yaşamını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi bugün Afyonkarahisar'ın Boldavin ilçesinde toprağa verildi.

Bakan Yumaklıdan Böcek ailesi açıklaması | Zirai ilaçlar reçete ile satılacakBakan Yumaklıdan Böcek ailesi açıklaması | Zirai ilaçlar reçete ile satılacak
Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"

Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan Böcek'in cenazesi, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Böcek'in yakınları, törende üzüntü yaşadı (Fotoğraf: AA) Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Böcek'in yakınları, törende üzüntü yaşadı (Fotoğraf: AA)

Öğle vakti kılınan namazın ardından Böcek'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

Böcek ailesinin cenaze töreninde kahreden detay! Acılı dede ilk kez açıkladı!

SERVET BÖCEK'İN BABASI YILMAZ BÖCEK: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere, evlatları ve torunlarının artık sadece duvardaki resimlerde kalacağını söyledi.

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek (Fotoğraf: AA)Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek (Fotoğraf: AA)

Ölümlerin sebebiyle ilgili her şeyin varsayım üzerinden gittiğini savunan Böcek şunları söyledi:

"İnsan hayatı bu kadar mı ucuz yani? Olmamalı. Gerçekten çok yazık. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlu kimse cezasını çeksin, hiç güneş yüzü görmesin."

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik (Fotoğraf: AA)Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik (Fotoğraf: AA)

ÇİĞDEM BÖCEĞİN BABASI MUSTAFA ÇELİK: TORUNUM KADİR'İN YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, sorumluların cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yarın torunum Kadir Muhammet'in doğum günüydü. Bu ölümler olmasaydı 6. yaş gününü kutlayacaktık. Ailece pasta yiyeceklerdi. Ama olmadı işte. Isparta ve Afyonkarahisar'daki iki ailenin ocağına ateş düştü. İçimiz yanıyor."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
4 yıl sonra Müge Anlı’da ortaya çıktı: Emrah Elveren’in katili arkadaşı çıktı!
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Bakan Ali Yerlikaya polisler için müjdeli haberi paylaştı! İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı
Melania Trump’tan Selman’a özel jest! 3 bin 350 dolarlık zümrüt elbisesi gündem oldu
Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Kahvenin içine deterjan! İçeceği hazırlayan kadının ifadesi ortaya çıktı
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!