İbrahim Karaduman suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu yakasında faaliyet gösteren liderliğini İbrahim Karaduman'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin çeşitli evraklara el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, 'Örgütlü Tefecilik, Yağma, Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına konu olan mal varlıkları hakkında tedbir kararı verilmiştir' ifadeleri kullanıldı.

