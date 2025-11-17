PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna'da isabet alan Türk gemisinde yangın çıktı: 16 kişilik mürettebat tahliye edildi

Ukrayna'da bulunan Türk bayraklı "Orinda" adlı gemide, dronla yapılan atışla isabet alarak yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, mürettebatın tahliye edildiğini, yaralananın olmadığını bildirdi.

Türk bayraklı 'Orinda' adlı gemi, saat 02.00 sıralarında Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda bulunduğu sırada isabet aldı. Gemide yangın çıkarken, 16 kişilik mürettebat, tahliye edildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangına müdahale edildi.

Geminin rotası (Sosyal medya)Geminin rotası (Sosyal medya)

Ukrayna'da Türk bayraklı "Orinda" adlı gemi gemi vuruldu!

'HERHANGİ BİR YARALANMA YOKTUR'

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan Orinda adlı LPG gemisi Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır."

Sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

