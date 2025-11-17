Ukrayna'da isabet alan Türk gemisinde yangın çıktı: 16 kişilik mürettebat tahliye edildi

Geminin rotası (Sosyal medya)

Ukrayna'da Türk bayraklı "Orinda" adlı gemi gemi vuruldu!

'HERHANGİ BİR YARALANMA YOKTUR'

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan Orinda adlı LPG gemisi Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır."