Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR? Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da, müşteki Esra Tokyaz'ın, kardeşi maktul Ayşe Tokyaz 'ın eski polis memuru sanık Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, 13 Temmuz'da maktul Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde Eyüpsultan'da yeşillik alanda bulunmasının ardından müşteki Esra Tokyaz'ın ifadesinin alındığı belirtiliyor.

ŞÜPHELİ İFADE VEREN ESRA TOKYAZ'I ARADI



Tokyaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Cemil Koç'un 12 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ı WhatsApp üzerinden arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu belirttiği ve bunun üzerine sanıkla bilgiyi paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı iddianamede anlatılıyor.

Yapılan araştırmalar neticesinde, iddianamede, tutanağa "Polnet-4" sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru sanık N.Ç'ye ait ekrandan erişim sağlandığının öğrenildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık N.Ç'nin diğer sanık Z.B. tarafından kendisine gönderilen olay özetine ilişkin evrakı şüpheli Cemil Koç'a göndermediği ve olay hakkında bilgi aktarmadığı şeklindeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği aktarılıyor.