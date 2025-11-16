PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'da rüşvet soruşturması: Eski CHP ilçe başkanı ve DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanı ve DSİ 13. Bölge Müdür yardımcısı tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Antalya'da rüşvet soruşturması: Eski CHP ilçe başkanı ve DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, iş adamı Ü.Ş, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E.'nin bir kurumda işini yapma karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin 1 milyon lira talep ettiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Eski CHP ilçe başkanı ve DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı ʺrüşvetʺ soruşturmasında tutuklandı. (İHA)Eski CHP ilçe başkanı ve DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı ʺrüşvetʺ soruşturmasında tutuklandı. (İHA)

Başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E. ile birlikte suça karıştığı iddiasıyla DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. ve Serik DSİ işletme ve bakım mühendisi A.A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE İŞ İNSANINDAN RÜŞVET ALDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN CHP ESKİ SERİK İLÇE BAŞKANI Y.E.TUTUKLANDI (İHA)ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE İŞ İNSANINDAN RÜŞVET ALDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN CHP ESKİ SERİK İLÇE BAŞKANI Y.E.TUTUKLANDI (İHA)


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 2018 -2020 yılları arasında görev yapan eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E. ile DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. tutuklanırken, Serik DSİ işletme ve bakım mühendisi A.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"