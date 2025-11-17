Antalya Serik’te rüşvet operasyonu: Eski CHP ilçe başkanı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, iş adamı Ü.Ş, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E.'nin bir kurumda işini yapma karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin 1 milyon lira talep ettiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E. ile birlikte suça karıştığı iddiasıyla DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. ve Serik DSİ işletme ve bakım mühendisi A.A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 2018 -2020 yılları arasında görev yapan eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E. ile DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. tutuklanırken, Serik DSİ işletme ve bakım mühendisi A.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.