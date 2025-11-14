Başkan Erdoğan, şehit pilot Gökhan Korkmaz'ın babasıyla telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın babası Kadir Korkmaz ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Korkmaz'ın İstanbul'daki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete yer verdi.
"PEYGAMBERİMİZE KOMŞU OLACAK"
Ziyaretinde aileye başsağlığı dileklerini ileten Kaya, daha sonra Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Kadir Korkmaz ile görüştürdü.
Başkan Erdoğan, baba Korkmaz'a başsağlığı ve sabır dileyerek, şehitlerin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e komşu olacağını belirtti.
Baba Korkmaz ise "Sağ olun başkanım" diyerek yanıt verdi.