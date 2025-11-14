PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, şehit pilot Gökhan Korkmaz'ın babasıyla telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın babası Kadir Korkmaz ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Erdoğan baba Korkmaz'a başsağlığı ve sabır dileyerek, şehitlerin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e komşu olacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın babası Kadir Korkmaz ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Şehit Yarbay Gökhan KorkmazŞehit Yarbay Gökhan Korkmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Korkmaz'ın İstanbul'daki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete yer verdi.

"PEYGAMBERİMİZE KOMŞU OLACAK"
Ziyaretinde aileye başsağlığı dileklerini ileten Kaya, daha sonra Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Kadir Korkmaz ile görüştürdü.

Başkan Erdoğan, baba Korkmaz'a başsağlığı ve sabır dileyerek, şehitlerin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e komşu olacağını belirtti.

Baba Korkmaz ise "Sağ olun başkanım" diyerek yanıt verdi.

Başkan Erdoğan Şehit İlhan Onganın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşuBaşkan Erdoğan Şehit İlhan Onganın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Başkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştüBaşkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştü
Başkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştü

