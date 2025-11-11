Yenidoğan raporunda çarpıcı öneri: “Misafir Anne” yaygınlaştırılsın

Yargı süreci devam ederken TBMM'de tüm partilerin ortak önerisi ile 'Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu' kurulmuştu.
Komisyon çalışma sürecinde pek çok ismi dinledi ve 420 sayfalık taslak raporunu oluşturdu. Sabah'ın haberine görei raporun tespitler bölümünde yenidoğan çetesinin ortaya çıkışında, yetişmiş personel eksikliğinin yaşanmasının etkili olduğu belirtildi. Bir daha benzer olayın yaşanmaması için "Misafir Anne" uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Riskli gebelikler için uygulanan ve doğum sonrası annenin ve bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlayan 'Misafir Anne' programının yaygınlaştırılması önerildi.
DOĞUM SONRASINA DA TAKİP
Program ile Sağlık Bakanlığı iklim ve yol şartları sebebiyle ulaşımı zor yerlerde yaşayan, sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problem yaşayabilecek gebeler ve riskli gebeleri tespit ediyor. Söz konusu gebeler evlerinden alınarak, ambulans ve diğer nakil araçlarıyla hastaneye getiriliyor, doğum oluncaya kadar misafir ediliyor, doğum sonrası annenin, bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlanıyor.
Böylece anne ve bebek ölümleri ya da çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçiliyor. Bu uygulama ile doğumu yüksek risk taşıyan gebelerin, doğuma yakın dönemde uygun donanıma sahip sağlık merkezlerine yönlendirilerek takip, doğum süreçlerinin güvenli koşullarda gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.
ÖDEME SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme sisteminin değiştirilmesi gerektiği ifade edilerek, Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından uygulanan ödeme tarifeleri sağlık hizmetlerinin nitelikli, kesintisiz, güvenli sunumunu destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Mesai içi ve sonrası hizmet veren hekim kadrosunun sürdürülebilir şekilde istihdamını mümkün kılacak düzeyde bir ödeme altyapısı oluşturulması, yapının 7/24 esasına göre hizmet veren yenidoğan yoğun bakım ekip bütünlüğünü teşvik etmesi gerektiği kaydedildi.