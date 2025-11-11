Yenidoğan raporunda çarpıcı öneri: “Misafir Anne” yaygınlaştırılsın

Yargı süreci devam ederken TBMM'de tüm partilerin ortak önerisi ile 'Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu' kurulmuştu.

Komisyon çalışma sürecinde pek çok ismi dinledi ve 420 sayfalık taslak raporunu oluşturdu. Sabah'ın haberine görei raporun tespitler bölümünde yenidoğan çetesinin ortaya çıkışında, yetişmiş personel eksikliğinin yaşanmasının etkili olduğu belirtildi. Bir daha benzer olayın yaşanmaması için "Misafir Anne" uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Riskli gebelikler için uygulanan ve doğum sonrası annenin ve bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlayan 'Misafir Anne' programının yaygınlaştırılması önerildi.

Takvim, fotoğraf

DOĞUM SONRASINA DA TAKİP

Program ile Sağlık Bakanlığı iklim ve yol şartları sebebiyle ulaşımı zor yerlerde yaşayan, sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problem yaşayabilecek gebeler ve riskli gebeleri tespit ediyor. Söz konusu gebeler evlerinden alınarak, ambulans ve diğer nakil araçlarıyla hastaneye getiriliyor, doğum oluncaya kadar misafir ediliyor, doğum sonrası annenin, bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlanıyor.

Böylece anne ve bebek ölümleri ya da çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçiliyor. Bu uygulama ile doğumu yüksek risk taşıyan gebelerin, doğuma yakın dönemde uygun donanıma sahip sağlık merkezlerine yönlendirilerek takip, doğum süreçlerinin güvenli koşullarda gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.