Ali Ercan ve Mitrani’nin tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani, "tefecilik" suçlamasıyla tutuklandı. Savcılığın talimatıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, Peker Gayrimenkul'e verilen 65 milyon liralık krediye yüksek faiz uygulayarak haksız kazanç elde ettikleri iddiası yer aldı. Soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan Ali Ercan ve Yasef Mitrani, "tefecilik" yapmak suçundan tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Q Yatırım Bankası eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu'ya ise adli kontrol istendi. Ercan ve Mitrani "tefecilik yapmak" suçundan tutuklandı.

Aydoğdu, yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına SABAH ulaştı.

Kararda, Ercan ve Mitrani'nin Peker Gayrimenkul şirketine oranların çok üzerinde faiz uygulayıp haksız kazanç elde ettikleri vurgulandı. Kararda, 'tefecilik' suçunu işlediklerine dair kuvvetli şüphenin varlığını gösteren olguların tutuklanma nedeni olduğu belirtildi.

Savcılığa ulaşan bilirkişi raporuna göre işadamı Hasan Peker'e yılın ilk aylarında 65 milyon liralık kredi verildiği ve bunun geri ödemesi olarak yüksek faiz istendiği belirtildi.





'HABERİM YOK'

Ercan ifadesinde, iddia edilen faiz oranıyla ilgili bankacılık faizinin üst sınırı olmadığını, verilen kredinin kendi imzasıyla çıkmadığını, yönetim kurulunun verdiği karardan sonra operasyon birimi tarafından kullandırıldığını söyledi. Ercan, "Bu kredide benim tek başıma attığım herhangi bir imzam yoktur" dedi.