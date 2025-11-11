RTÜK'ten C130 uyarısı: "Yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesini önemle hatırlatıyoruz"

PODCAST CANLI YAYIN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, RTÜK Başkanı Daniş, sosyal medya hesabından Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin medya kuruluşların uyarılarda bulundu. Daniş, "Yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin medya kuruluşlarına uyarıda bulundu.

Daniş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Milli Savunma Bakanlığının konuya dair açıklamasında bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünün bildirildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

Paylaşımında "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir."

Daniş, RTÜK olarak kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: Şehitlerimiz varCANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: Şehitlerimiz var

