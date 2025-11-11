PODCAST CANLI YAYIN

1.7 milyon kadın iş sahibi oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "İş Pozitif" ile 1.7 milyon kadın iş sahibi oldu. 2024 yılından bu yana; 374 bin 486 vatandaşımızı bu programdan faydalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "İş Pozitif" ile 1.7 milyon kadın iş sahibi oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "İş Pozitif" ile 1.7 milyon kadın iş sahibi oldu. Her Meslekte Kadın Eli Projesini başlattık.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) VERİLERİ TAKDİRLE KARŞILANDI

Yapılan paylaşımda "OECD Raporlarında ülkemizi ön plana çıkaran ve takdirle karşılanan Kayıtlı Kadın İstihdam Programı İş Pozitif aracılığıyla 2025 yılı içinde 1.7 milyondan fazla kadını istihdama kazandırdık" ifadeleri kullanıldı.

2024 yılı Eylül ayında, yeni bir uygulama olarak İşgücü Uyum Programını (İUP) hayata geçirdik. Özellikle istihdama katılımda zorlanan kadınları, gençleri, engellileri ve öğrencileri işgücüne katılmaları için teşvik ettik.

Bu kapsamda 2024 yılından bu yana; 374 bin 486 vatandaşımızı bu programdan faydalandırdık.

Programa katılanların %82'sinin kadınlar oluşturuyor.

