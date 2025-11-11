PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de kurultay krizi derinleşiyor: Boykot kararı ve istinaf süreci gündemde

Yolsuzluk ve casusluk skandalları ile sarsılan CHP’de kurultay bilmecesi sürüyor. Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller ‘şaibeli’ kurultaya katılmayacak...

CHP'de 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak 39. Olağan Kurultay önceki parti içi çekişmeler derinleşiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin uzaklaştırıldığı partide yapılan haksızlıklara isyan eden bazı vekillerin boykot kararı aldığı ve kurultaya katılmayacakları belirtiliyor. Bu arada Şaibeli Kurultayı için istinaf süreci başlatıldı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında verdiği davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmün gerekçesini açıkladı. Kararın 22 sayfalık gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, Çankaya ve Sarıyer İlçe Seçim Kurullarının onayıyla 24 Eylül'de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin ve 21 Eylül'de ise CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın gerçekleştirildiği anımsatıldı.

