Bahçeli’den 10 Kasım mesajı: Büyük mirasa leke sürdürmeyelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Mühim olan Gazi’nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Cumhuriyet’in payidarlığına zarar verdirmemektir” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım sebebiyle mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Gazi Mustafa Kemal'in "En büyük eserim" diyerek övdüğü Türkiye Cumhuriyeti'ne samimiyet ve sadakatle sahip çıkmak, muhtemel risk ve tehditler karşısında uyanık ve dikkatli olmak her millet evladının görevi olmalıdır. Mühim olan Gazi'nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidarlığına zarar verdirmemektedir" dedi.

Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, Anıtkabir'deki tören öncesinde bir süre sohbet etti.

