Bakan Uraloğlu açıkladı: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı treni için tarih belli oldu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya'da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşmasına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan, Erzurum ve Kars'a hızlı trenin ne zaman geleceğine ilişkin soruya önemli açıklamalarda bulundu.

YHT, ERZİNCAN, ERZURUM VE KARS'A NE ZAMAN ULAŞACAK?

KGK Erzurum İl Temsilcisi, Gazeteci-Yazar Esat Bindesen'in, "Yüksek Hızlı Tren Erzincan, Erzurum ve Kars'a ne zaman ulaşacak?" sorusuna cevap veren Bakan Uraloğlu, projede kademeli ilerleme planladıklarını belirtti.