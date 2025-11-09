PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Uraloğlu açıkladı: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı treni için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu'da Erzincan, Erzurum ve Kars'ı yüksek hızlı trenle buluşturacak projede beklenen müjdeyi vererek seferlerin başlayacağı tarihi açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Uraloğlu açıkladı: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı treni için tarih belli oldu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya'da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşmasına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan, Erzurum ve Kars'a hızlı trenin ne zaman geleceğine ilişkin soruya önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara-İzmir hızlı tren hattında tarihi adım: Köroğlu tüneli tamamlandıAnkara-İzmir hızlı tren hattında tarihi adım: Köroğlu tüneli tamamlandı
Ankara-İzmir hızlı tren hattında tarihi adım: Köroğlu tüneli tamamlandı

YHT, ERZİNCAN, ERZURUM VE KARS'A NE ZAMAN ULAŞACAK?

KGK Erzurum İl Temsilcisi, Gazeteci-Yazar Esat Bindesen'in, "Yüksek Hızlı Tren Erzincan, Erzurum ve Kars'a ne zaman ulaşacak?" sorusuna cevap veren Bakan Uraloğlu, projede kademeli ilerleme planladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

URALOĞLU AÇIKLADI: "BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE..."

Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:

İlk etapta mevcut hattı iyileştireceğiz. Projemiz var. Mevcut hattı birkaç yıl içerisinde elektrikli ve sinyalli hale getirerek hızlandıracağız. Ondan sonra da hızlı treni getirmiş olacağız.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması, Doğu Anadolu'daki ulaşım altyapısının modernleşmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlanması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün yarın! İl il başvuru ekranı açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadının cenazesi ailelerine teslim edildi | İş yeri sahibi yakalandı | Başkan Erdoğan'dan mesaj
Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı... Suya yüzde 350 zam yapıldı
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti