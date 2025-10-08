Ankara-İzmir hızlı tren hattında tarihi adım: Köroğlu tüneli tamamlandı

Fotoğraf, (takvim.com.tr) 505 KM UZUNLUĞUNDA Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ancak bizim çalışmalarımız Polatlı'ya kadar mevcut olan hızlı tren hattından sonra başladığı için Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında Ankara- Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir prestij projesi inşa ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Hat genelinde 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz." diye konuştu.