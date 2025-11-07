PODCAST CANLI YAYIN

Saraçlar suç örgütü operasyonu: 23 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne 4 Kasım'da operasyon düzenlendi. İzmir'in farklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saraçlar suç örgütü operasyonu: 23 şüpheli adliyede

İzmir'in 6 ilçesinde 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında; 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne 4 Kasım'da operasyon düzenlendi.

İzmir’de Saraçlar suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. (DHA)İzmir’de Saraçlar suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. (DHA)

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 senet, 98 uyuşturucu hap ve 34 kurusıkı mermi ele geçirildi.

İzmir’de Saraçlar suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. (DHA)İzmir’de Saraçlar suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. (DHA)

1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA HESAP HAREKETLİLİĞİ

Şüphelilerin 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi.

‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan'a tutuklama: İki ismi işaret etti
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü: Doğu Akdeniz'de dayanışma sürecek
Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
İdefix
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti
Türk Telekom
"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı
Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi