Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: İsrail üzerine düşeni yapmıyor ateşkes kritik öneme sahip

Görüşmemizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık. Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği samimi desteği her zaman takdirle karşıladık. Türkiye ile Avrupa birbirini tamamlayan iki unsurdur. Avrupalı liderler tarafından son dönemde dile getirilen yapıcı mesajlar ilişkilerimizdeki mevcut tıkanmayı aşılması için kıymetli fırsat sunmakta.

Gündemimizdeki bir diğer madde ise Avrupa'nın güvenliği konusuydu. Avrupa güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken bu sürecin uzun vadeli ve stratejik bir şekilde ele alınmasını her zaman savunduk. Bu bağlamda Türkiye'nin güvenlik mekanizmalarına etkin katılımı Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşıyor.

Görüşmelerimizde Rusya-Ukrayna savaşında gelinen mevcut aşamayı da ele aldık. Ülkelerimizin mensup olduğu Gönüllüler Koalisyonu bünyesindeki çalışmalarımızı değerlendirdik. Her iki taraflarla da tüm seviyelerde iletişimde olan bir ülke olarak müzakere edilmiş bir çözüme yönelik temaslarımızı sürdürmekteyiz.

"GAZZE'DE ATEŞKES KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Bugün Gazze'deki son gelişmeler de gündemimizdeydi. Hafta başında İstanbul'da Gazze konulu önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Sürecin kalıcı bir zemine oturması için daha fazla ortak çabaya ihtiyaç bulunduğu düşüncesiyle yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Gazze'deki sürecin ilerletilmesi için Filistin tarafı yapıcı bir yaklaşım sergilemekte. İsrail, yardımların ulaştırılması konusunda üzerine düşen yükümlülükleri hala yerine getirmemektedir.

