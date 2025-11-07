Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: İsrail üzerine düşeni yapmıyor ateşkes kritik öneme sahip

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile Ankara'da görüştü.
Görüşme sonrası Bakan Fidan gündeme ilişkin soruları ortak basın toplantısında yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısında konuşuyor. İşte konuşmasından öne çıkanlar:
Romanya ile ilişkilerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. 2024 yılında ise Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'ni tesis ettik. Bu diplomatik kurumsal çerçevenin sağladığı ivme ekonomik ve ticari ilişkilerimize de büyük katkı sağlamakta. Romanya, Güneydoğu Avrupa bölgesinde en yüksek ticaret hacmine sahip olduğumuz ülke konumundadır. Ülkemiz ise Romanya'nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağıdır.
2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Türkiye ve Romanya arasında deniz, kara ve hava yolu bağlantıları da geliştirmek için yoğun bir çalışma trafiği var. Aynı zamanda Bulgaristan'ı kapsayacak şekilde daha büyük projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Enerji alanındaki iş birliğimiz istikrarlı şekilde gelişmekte, çok sayıda firmamız Romanya'da bu alanda başarılı işlere imza atmakta.
Geçtiğimiz mayıs ayında Romanya ile imzaladığımız Enerji Alanında İkili İş Birliği Mutabakatı, bu alandaki ortaklığımızı daha da derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Savunma sanayii de ilişkilerimizde hızla gelişen bir alan. Romanya'nın ülkemizden tedarik etmeyi planladığı HİSAR sınıfı korvet bu alandaki iş birliğimiz için önemli bir adım olacaktır. Bu alanda ortak üretim de gerçekleştirme niyetindeyiz.
"KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ AYNI ZAMANDA BÖLGESEL İSTİKRARIN ANAHTARIDIR"
Karadeniz, Romanya ile geliştirdiğimiz yapıcı iş birliğinin önemli bir uygulama sahasıdır. Bölge ülkeleri olarak güvenliği, refahı ve ekonomiyi en iyi şekilde nasıl geliştireceğimizi düşünüyoruz. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarın anahtarıdır. Bu durum Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından daha belirgin hale gelmiş durumda. Karadeniz'in iki yakasında ortak sorumluluk bilinciyle hareket eden iki komşu olarak gıda ve enerji tedarik yollarının güvenliğinin öneminin de farkındayız. Amacımız Karadeniz'i barışın, refahın ve dayanışmanın merkezi haline getirmektir.