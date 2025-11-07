Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: "İstanbul'u 1 numaraya yerleştiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. Kurum, "İstanbul'u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Biz yaşadığımız bu acıları bir daha yaşamak üzere yola çıktık. Bu yolda İstanbullular yeter ki istesin dedik yeni bir kampanya başlattık.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 1 NUMARA İSTANBUL



İstanbul'u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. 15 bin kiralık sosyal konut yapacağız.

Hiç ev sahibi olmamış vatandaşlarımız bu hayaline kavuşsun istiyoruz.