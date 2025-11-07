PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: "İstanbul'u 1 numaraya yerleştiriyoruz"

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. Kurum, "İstanbul'u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık." dedi.

Giriş Tarihi:
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: "İstanbul'u 1 numaraya yerleştiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. Kurum, "İstanbul'u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Biz yaşadığımız bu acıları bir daha yaşamak üzere yola çıktık. Bu yolda İstanbullular yeter ki istesin dedik yeni bir kampanya başlattık.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 1 NUMARA İSTANBUL

İstanbul'u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. 15 bin kiralık sosyal konut yapacağız.

Hiç ev sahibi olmamış vatandaşlarımız bu hayaline kavuşsun istiyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Başkan Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü: Doğu Akdeniz'de dayanışma sürecek
Borsa İstanbul
Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
İdefix
Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti
"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak
Türk Telekom
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı
Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası o isme ağır sözler! "Rezil"
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi