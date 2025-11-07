İBB’de veri skandalı! | 11 milyon seçmenin bilgisi CHP ağına sızmış

PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin raporunda “İBB Hanem” isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İBB uhdesindeki birçok kişisel verinin eşleştirmesinin yapıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, “CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği sandık verilerini örgüt üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E’nin ‘üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir” denildi.

