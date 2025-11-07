PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li Antalya Belediyesi’nde rüşvet soruşturması derinleşiyor: 2 tutuklama daha

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı. Soruşturmada daha önce Başkan Muhittin Böcek, oğlu ve eski gelini dahil birçok isim hakkında da tutuklama ve görevden uzaklaştırma kararları verilmişti.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıkça serbest bırakıldı. Diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden B.G. ve H.T.A.'nın tutuklanmasına, A.E., Y.Y. ve H.A.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.K. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek'i görevden uzaklaştırmıştı. Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerini aklama" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle, 4'ü ise serbest bırakılmıştı.

İddialara göre, Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bazı iş insanları, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet vermişti. Rüşvet paralarının yatırıldığı döviz bürosu ile altına çevrildiği iddia edilen iki kuyumcuya kayyum atanmıştı.

Yurt dışına kaçtığı belirlenen Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya'ya döndüğünde tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen sürecinde, görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı F.A. 7 Eylül'de tutuklanmış; 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Son olarak 14 Ekim'de yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, bunlardan E.T.Ç., S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklanmıştı.

Soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda çok yönlü olarak sürdürülüyor.

