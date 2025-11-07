PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti teşkilatlarında görev değişimi: 5 ile yeni il başkanı atandı

AK Parti’de beş ile yeni il başkanı atandı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yapılan atamalarda Bitlis’e Engin Günceoğlu, Çanakkale’ye Abdurrahman Kuzu, Elazığ’a İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde’ye Hacı Mehmet Eren ve Tunceli’ye Hakan Özer getirildi.

AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer atandı.

Açıklamada, görev süresi sona eren il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür edilirken, yeni göreve başlayan başkanlara başarılar dilendi.

