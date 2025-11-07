PODCAST CANLI YAYIN

Pos tefeciliğinde "Ozan Elektronik Para'ya ikinci dalga operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı tespit edilen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik ikinci dalga operasyonun düğmesine bastı. Bu kapsamda tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilenlere ait 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

Pos tefeciliğinde "Ozan Elektronik Para'ya ikinci dalga operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da, suç örgütü kurarak Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu"nca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ'nin üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildi.

Bu kapsamda tespit edilen 16 zanlıdan 11'i hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada, şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştı.

402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edilmişti.

Sulh ceza hakimliği gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

