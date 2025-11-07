Pos tefeciliğinde "Ozan Elektronik Para'ya ikinci dalga operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu" nca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ'nin üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul'da, suç örgütü kurarak Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Pos (AA)Pos (AA)

Soruşturma kapsamında pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildi.

Bu kapsamda tespit edilen 16 zanlıdan 11'i hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada, şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.