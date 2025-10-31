PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı

Can Holding’e yönelik kara para aklama ve suç örgütü soruşturması uluslararası boyuta taşınıyor. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi. Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı

Can Holding'e yönelik soruşturmada, holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığına yönelik, İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

İRAN'DA TÜTÜN FABRİKASI
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.

İRAN ADALET BAKANLIĞINA YAZI
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyonKara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon

CAN HOLDİNG OPERASYONU!
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Eylül 2025'te Can Holding'e yönelik kapsamlı bir kara para aklama soruşturması başlattı. Operasyon, holdingin sigara kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan elde ettiği 254 milyon dolarlık kaynağı belirsiz geliri, eğitim, medya ve enerji sektöründeki yatırımlar aracılığıyla akladığı iddialarını merkezine aldı.

Fotoğrafta: Kemal CanFotoğrafta: Kemal Can

MASAK raporlarına dayanan incelemelerde, holdingin 121 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı ve toplam 86 milyar liralık usulsüz para girişi tespit edildi. Soruşturma, suç örgütü kurma ve yönetme suçlarını da kapsıyor. İlk dalgada 10 kişi gözaltına alınırken, ikinci dalgada (16-20 Ekim 2025) 35 şüpheliden 26'sı yakalandı.

CİNER'E SIÇRADI!
Yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklama ve yakalama emri çıkarıldı, Ciner Grubu'na bağlı şirketlere ise el konuldu.

Mehmet Şakir CanMehmet Şakir Can

Tutuklanan isimler arasında holdingin üst düzey yöneticileri ve bağlantılı kişiler yer alıyor.

Birinci dalgada Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Kenan Tekdağ, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can "suç örgütü kurma, kara para aklama ve dolandırıcılık" suçlarından cezaevine gönderildi.

Fotoğrafta: Kenan TekdağFotoğrafta: Kenan Tekdağ

KENAN TEKDAĞ VE MASON REMZİ DE TUTUKLANDI
İkinci dalgada ise Kenan Tekdağ (Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Mason Remzi Sanver (eski Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Mason Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver), Atilla Ciner, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş, Ömer Çatal, Hacı Mustafa Kıraç, Çiğdem Yılmaz ve Gökhan Şen gibi 11 kişi "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Mason Remzi SanverMason Remzi Sanver

Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var | Mason Remzi Sanver alındı!Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var | Mason Remzi Sanver alındı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
D&R
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
İdefix
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'nda dehşet görüntüleri: Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı
12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Putin-Trump zirvesi resmen iptal! Diplomatlar gerildi ABD duyurdu
Kasım’da yaz geri döndü! Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM’den il il hava durumu tahminleri…
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?