Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı

Can Holding'e yönelik soruşturmada, holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığına yönelik, İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.
İRAN'DA TÜTÜN FABRİKASI
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.
İRAN ADALET BAKANLIĞINA YAZI
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.
CAN HOLDİNG OPERASYONU!
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Eylül 2025'te Can Holding'e yönelik kapsamlı bir kara para aklama soruşturması başlattı. Operasyon, holdingin sigara kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan elde ettiği 254 milyon dolarlık kaynağı belirsiz geliri, eğitim, medya ve enerji sektöründeki yatırımlar aracılığıyla akladığı iddialarını merkezine aldı.