PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum'da rüşvet operasyonu: CHP'li Niyazi Atare gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) isimlerin karıştığı rüşvet skandallarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, bir müteahhitten inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bodrum'da rüşvet operasyonu: CHP'li Niyazi Atare gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisili isimlerin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandalları peş peşe patlıyor.

Rüşvetin son adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Bodrum'da müteahhitlik yapan bir iş insanı CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi Atare'nin rüşvet istediğini iddia edip suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındıCHP'li Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı

YOL İÇİN RÜŞVET İSTEDİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niyazi Atare'yi gözaltına aldı.

Fotoğrafta: CHP'li Niyazi AtareFotoğrafta: CHP'li Niyazi Atare

KOM Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden Niyazi Atare'nin müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Öte yandan, Niyazi A.'nın, gece Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için gelip, ardından tekrar KOM Büro'ya götürüldüğü belirtildi.

CHPli eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılıktan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildiCHPli eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılıktan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi

CHPli Muhittin Böcekten yasak aşkına lüks hediyeler!CHPli Muhittin Böcekten yasak aşkına lüks hediyeler!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
D&R
Asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, stajyer ödemesi, tazminat...
İdefix
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tekin'den Berat Albayrak’a teşekkür: Kendisi büyük bir vizyon ortaya koydu
Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de milyonluk soru heyecanı! "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir"
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor