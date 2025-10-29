PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul baraj doluluk oranları: 29 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Alibey, Istrancalar, Ömerli, Terkos...

Ekim ayının son haftası tamamlanırken barajlardaki su seviyesi merak konusu oldu. Meteoroloji tahminlerine göre kentte yağışlı hava etkisini sürdürecek. 29 Ekim 2025 itibarıyla İSKİ, şehrin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını açıkladı. Peki bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel verilerle İstanbul barajlarında son durum...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul baraj doluluk oranları: 29 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Alibey, Istrancalar, Ömerli, Terkos...

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken İstanbul'daki barajlarda su durumu merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. 29 Ekim 2025 tarihi itibarıyla İSKİ, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını açıkladı. İşte güncel verilerle İstanbul barajlarının son durumu…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Barajlarında Son Durum Ne?

İstanbul'da cuma akşamı etkili olan sağanak yağış sonrası barajlardaki su seviyeleri merak konusu oldu. İSKİ 29 Ekim 2025 Çarşamba günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını %23,18 olarak açıkladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BARAJ DOLULUK ORANLARI | 29 EKİM 2025

Ömerli Barajı: %17,34

Darlık Barajı: %35,38

Elmalı Barajı: %53,85

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Terkos Barajı: %26,91

Alibey Barajı: %11,96

Büyükçekmece Barajı: %27,2

Sazlıdere Barajı: %24,65

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Istrancalar Barajı: %19,41

Kazandere Barajı: %2,13

Pabuçdere Barajı: %4,78

Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARIAltın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Kuruluş Orhan Malhun Hatun kimdir, kimin eşi? Kuruluş Orhanda Malhun Hatunu oynayan Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli?Kuruluş Orhan Malhun Hatun kimdir, kimin eşi? Kuruluş Orhanda Malhun Hatunu oynayan Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kuruluş Orhan Malhun Hatun kimdir, kimin eşi? Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun'u oynayan Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var | 9 bina tedbiren boşaltıldı
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Koza Altın
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
İdefix
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Kuruluş Orhan
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Türk Telekom
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de