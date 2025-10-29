İstanbul baraj doluluk oranları: 29 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Alibey, Istrancalar, Ömerli, Terkos...

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken İstanbul'daki barajlarda su durumu merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. 29 Ekim 2025 tarihi itibarıyla İSKİ , İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını açıkladı. İşte güncel verilerle İstanbul barajlarının son durumu…

(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Barajlarında Son Durum Ne?

İstanbul'da cuma akşamı etkili olan sağanak yağış sonrası barajlardaki su seviyeleri merak konusu oldu. İSKİ 29 Ekim 2025 Çarşamba günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını %23,18 olarak açıkladı.