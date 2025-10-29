PODCAST CANLI YAYIN

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü yurdun dört bir yanında ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 90'ıncı yıl dönümünde 29 Ekim 2013 tarihinde açılan Marmaray ise bugün 12 yaşında. Marmaray'ın açılış yıl dönümü hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde Marmaray'da 12 yaşında.

ASRIN PROJESİ MARMARAY 12 YAŞINDA
Bakan Uraloğlu, 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatarak hatta 12 yılda hangi aşamalardan geçildiğini da anlattı.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)

"12 YILDA TOPLAM 1 MİLYAR 430 MİLYON YOLCU"
76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla Marmaray İstanbul'un toplu ulaşımının omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" dedi.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)

"54 TREN SETİ VE 440 VAGON HİZMET VERİYOR"
Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini de belirten Uraloğlu, "Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor, haftasonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor" dedi.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)

"MARMARAY HATTI İLE TOPLAM 1 MİLYON 679 BİN 247 TON YÜK TAŞINDI"
Bakan Uraloğlu, Marmaray Hattı'nın şehiriçi ulaşımın yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını ifade etti.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)

Uraloğlu, "Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle, büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı" ifadelerini de kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! 5 kişinin bulunduğu enkazdan anne Emine Bilir sağ olarak çıkarıldı
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Koza Altın
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İdefix
Kolon mu kesildi? Gebze'de çöken binanın altındaki eczane sahibi konuştu
Kuruluş Orhan
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Türk Telekom
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de