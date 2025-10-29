ASRIN PROJESİ MARMARAY 12 YAŞINDA Bakan Uraloğlu, 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatarak hatta 12 yılda hangi aşamalardan geçildiğini da anlattı.

"12 YILDA TOPLAM 1 MİLYAR 430 MİLYON YOLCU" 76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla Marmaray İstanbul'un toplu ulaşımının omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" dedi.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Asrın Projesi Marmaray 12 yaşında | 1,4 milyarı aşkın rekor geçiş (DHA)

"54 TREN SETİ VE 440 VAGON HİZMET VERİYOR"

Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini de belirten Uraloğlu, "Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor, haftasonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor" dedi.