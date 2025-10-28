İBB'de siyasal casusluk soruşturması: İmamoglu, Özkan ve Yanardağ tutuklandı

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya danışmanı Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ "Siyasal casusluk" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de barındırdığına dikkat çekildi.

SEÇMENLERİN SOSYAL MEDYA VE İÇ YAZIŞMALARINA ERİŞTİLER

Yazıya göre, İmamoğlu ve kampanya danışmanı Özkan, İngiliz istihbaratı ve Amerikan istihbaratçılarıyla temas halinde olan Hüseyin Gün ile birlikte hareket etti. Özellikle İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Özkan, çok sayıda belediyeye ait veriyi "Osint" isimli internet ortamına aktardı.

HİYERARŞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETTİLER

Merdan Yanardağ'ın ise Gün'ün talimat ve yönlendirmeleriyle genel yayın yönetmeni olduğu, TELE1 kanalını araç olarak kullanmak suretiyle casusluk faaliyetlerinin basın ayağını oluşturduğu anlatıldı.

VERİLERİ ÖZKAN AKTARDI

Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bahse konu verilerinin temininin dolaylı olarak Necati Özkan tarafından sağlandığı anlatıldı.



4.7 MILYON KULLANICININ BILGILERINI SIZDIRDILAR



İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı ve bilgilerin "Darkweb" üzerinden satışa çıkarıldığı iddiasıyla geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Analiz adı altında AK Parti yöneticileri ve gazetecilere ait bilgilerin de toplandığı öğrenildi.