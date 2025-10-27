Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası! Ekonomiye yılda 3,5 milyar lira katkı sağlayacak

Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası (Takvim.com.tr) "Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Yeni tren fabrikasının 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Bir yandan demiryolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız veriyor, yerli ve milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığımızı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz." şeklinde konuştu. Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini belirtti.