EGE DEPREM SON DAKİKA: Az önce Çanakkale, İzmir, Tekirdağ, Manisa'da deprem mi oldu? AFAD SON LİSTE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı saat 10.12'de kaydedildi. 4.0 büyüklüğündeki deprem, 39.4883 kuzey enlemi ve 25.9108 doğu boylamında, 13.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlk depremin ardından bölgede saat 10.17'de bu kez 3.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntının odak derinliği 13.19 kilometre, merkez üssü ise yine Ayvacık'a yaklaşık 13 kilometre mesafede olarak ölçüldü.