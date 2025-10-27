PODCAST CANLI YAYIN

EGE DEPREM SON DAKİKA: Az önce Çanakkale, İzmir, Tekirdağ, Manisa'da deprem mi oldu? AFAD SON LİSTE

Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi. İşte sarsıntının detayları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı saat 10.12'de kaydedildi. 4.0 büyüklüğündeki deprem, 39.4883 kuzey enlemi ve 25.9108 doğu boylamında, 13.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlk depremin ardından bölgede saat 10.17'de bu kez 3.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntının odak derinliği 13.19 kilometre, merkez üssü ise yine Ayvacık'a yaklaşık 13 kilometre mesafede olarak ölçüldü.

Depremin odak derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:12:26 TSİ
Enlem:39.48833 N
Boylam:25.91083 E
Derinlik:13.61 km

Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:17:07 TSİ
Enlem:39.47 N
Boylam:25.91 E
Derinlik:13.19 km

27 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-10-27 10:14:51 39.49528 25.91806 14.34 ML 2.8 Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-10-27 10:12:26 39.48833 25.91083 13.61 MW 4.0 Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-10-27 09:57:32 39.24139 28.07417 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 09:55:47 38.87583 33.54333 7.0 ML 1.4 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-10-27 09:43:16 40.81056 27.99389 8.52 ML 1.9 Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-27 09:36:41 36.38361 34.02278 12.78 MW 3.8 Silifke (Mersin)
2025-10-27 09:29:56 39.13417 28.21611 7.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:55:07 39.34556 32.98 7.19 ML 1.0 Bala (Ankara)
2025-10-27 08:46:57 39.15167 28.19389 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:41:28 37.42083 37.20278 6.37 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-10-27 08:39:00 39.25889 29.00917 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-27 08:37:11 39.17639 28.17111 7.03 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:30:59 39.24306 29.0175 7.2 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-27 08:08:23 39.18556 28.11389 8.15 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:04:33 39.18056 28.10722 5.53 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 07:59:16 39.18944 28.11222 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 07:25:47 39.21778 28.00028 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 06:49:51 37.10639 28.58833 7.04 ML 0.9 Ula (Muğla)
2025-10-27 06:45:14 39.2275 28.07972 11.39 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 06:44:48 37.46278 37.20306 9.84 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-10-27 06:23:18 37.78583 35.42111 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)

