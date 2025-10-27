PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkıye sürecinde tarihi bir adım daha atıldı! PKK kampları ve mağaraları terk edecek

Kuzey Irak'ta açıklama yaparak Türkiye'den tamamen çekildiğini açıklayan terör örgütü PKK, Zap ve Metina kamplarını da boşaltacak, mağaraları da terk edecek. Terör örgütü PKK, İmralı'dan yapılan çağrı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda örgütün Türkiye'den tamamen çekildiği açıklamasını yaptı.

Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarının da Türkiye sınırına uzak bölgelerde bulunacağı ifade ediliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım daha atıldı ve Kandil'de açıklama yapan PKK/ KCK, Türkiye'den çekilmeye başladıklarını duyurdu. Türkiye'den çekilen 25 kişilik grup ta açıklama sırasında yer aldı. Terör örgütü lideri Sabri Ok yaptı. Ok, "Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.


Kuzey İrak'taki terör örgütü mensupları Türkye sınırına 20-30 kilometre uzaklığındaki Zap, Metina, Gara, Harkuk bölgelerine çekildi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'lı teröristler 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye'de silahlarını yakmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın terörsüz Türkiye'nin somut bir sonucu oluğunu söyledi.

Diyarbakır Memur Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, "Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha gerçekleşti. PKK'nın çekilmesi sürecin hedefine doğru ilerlediğini göstermektedir" dedi.

