Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen 'Umarım gelmez' diyerek uyardı

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesiye kadar hava sıcak gidiyor. Ancak ayın 28'inde yeni bir sistem geliyor ki… Umarım gelmesin. Bu sistem Marmara, İstanbul başta olmak üzere Ege kıyıları, İzmir, Muğla ve Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağış gösteriyor. 29 Ekim'e de sarkabilir. 28'inde batı bölgelerde yoğun yağışlar var. Bu yağış varken barajları doldurmaya bakacağız."