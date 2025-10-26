Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya girerken ülke genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da bugün ve yarın yağmur var mı? İşte merak edilen hava raporu

Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:22
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il tahminler.

Hava Sıcaklığı Düşüyor
Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın değerlerde devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar Marmara'da Sert Esecek
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara'nın batısında ise güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde etkili olacağı bildirildi.

Prof. Dr. Orhan Şen: "28 Ekim'de Yeni Sistem Geliyor, Umarım Gelmez"
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan hava sistemiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Pazartesiye kadar hava sıcak gidiyor. Ancak ayın 28'inde yeni bir sistem geliyor ki… Umarım gelmesin. Bu sistem Marmara, İstanbul başta olmak üzere Ege kıyıları, İzmir, Muğla ve Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağış gösteriyor. 29 Ekim'e de sarkabilir. 28'inde batı bölgelerde yoğun yağışlar var. Bu yağış varken barajları doldurmaya bakacağız."