Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen 'Umarım gelmez' diyerek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya girerken ülke genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da bugün ve yarın yağmur var mı? İşte merak edilen hava raporu
Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:22