Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.57 km derinliğinde meydana geldi.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM
Aynı zamanda Karadeniz'de meydana gelen 3.7'lik deprem İstanbul'dan da hissedildi.
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-10-26 19:44:51
|41.45944
|28.68306
|13.57
|ML
|3.7
|Karadeniz
|2025-10-26 18:52:26
|39.17361
|28.19167
|5.51
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-26 18:32:28
|40.15889
|31.79861
|6.83
|ML
|2.0
|Beypazarı (Ankara)
|2025-10-26 17:58:39
|39.2425
|28.97056
|7.0
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2025-10-26 17:49:13
|39.27333
|28.9525
|7.0
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)