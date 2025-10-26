Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.57 km derinliğinde meydana geldi.

SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

Aynı zamanda Karadeniz'de meydana gelen 3.7'lik deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-10-26 19:44:51 41.45944 28.68306 13.57 ML 3.7 Karadeniz 2025-10-26 18:52:26 39.17361 28.19167 5.51 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-26 18:32:28 40.15889 31.79861 6.83 ML 2.0 Beypazarı (Ankara) 2025-10-26 17:58:39 39.2425 28.97056 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-10-26 17:49:13 39.27333 28.9525 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)