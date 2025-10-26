PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: AFAD verilerine göre, Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.57 km derinliğinde meydana geldi.

Aynı zamanda Karadeniz'de meydana gelen 3.7'lik deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-10-26 19:44:51 41.45944 28.68306 13.57 ML 3.7 Karadeniz
2025-10-26 18:52:26 39.17361 28.19167 5.51 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 18:32:28 40.15889 31.79861 6.83 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-10-26 17:58:39 39.2425 28.97056 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-26 17:49:13 39.27333 28.9525 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
