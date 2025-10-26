Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'na casusluktan tutuklama talebi, Takvim İMAMOĞLU'DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER 2019 seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan, soruşturma dosyasında adı geçen Hüseyin Gün ile istihbarat temelli veri analizleri yaptığı iddiasıyla yer alıyor. Gün, savcılık ifadesinde "OSINT ve dark web ortamındaki verileri analiz ettik, raporları Wickr üzerinden Necati Özkan'a ilettim, Özkan da Başkan'a aktardı" dedi. İmamoğlu ise "Wickr uygulamasını ilk defa duydum, hiçbir ilgim yok" diyerek bu iddiaları reddetti. Ancak aynı dosyada Özkan'ın "Başkan" diye andığı kişiye rapor iletildiği beyanı yer aldı. Bu durum, İmamoğlu'nun savunmasında çelişki yarattı. Öte yandan İmamoğlu, yazışmalarda geçen "150 bin kişilik dijital ordu" ifadesiyle ne kastedildiğini bilmediğini, "muhtemelen İstanbul Gönüllüleri" olabileceğini tahmin ettiğini, ancak kendisinin bu konularla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu'na casusluktan tutuklama talebi, Takvim "VERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMAT VERDİM" Savcılığın, 18 Nisan 2019 tarihli 96514166-903.05-56/64220 sayılı yazı hakkındaki sorusuna ise İmamoğlu şöyle yanıt verdi: "Belgeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazdım. Amacı, belediyeye ait evrakların güvenliğini sağlamaktır. Başka bir amacı yoktur."

Ekrem İmamoğlu'na casusluktan tutuklama talebi, Takvim "YAZIŞMALARLA VE TOPLANTILARLA ALAKAM YOK" İmamoğlu, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde geçen "Başkan", "İBB Başkanı", "Yeni Başkan" ifadeleriyle kendisinden bahsedilip bahsedilmediği yönündeki soruya da şu şekilde yanıt verdi: "WhatsApp uygulamasında geçtiği iddia edilen yazışmalarla hiçbir ilgim yoktur. Bu görüşmelerde geçen toplantılara katıldığım iddiaları doğru değildir." Ayrıca, Hüseyin Gün ile Seher Erçili Alaçam arasında geçtiği iddia edilen "Başkan akıllıysa bu ipe tutunur" ifadesiyle ilgili olarak da: "Bu yazışmalardan ve içeriklerden hiçbir bilgim yoktur. Fotoğrafın tebrik ziyareti sırasında çekildiğini daha önce açıkladım." İmamoğlu, Hüseyin Gün ve Seher Erçili Alaçam'la aynı karede yer aldığı fotoğraf için "tebrik ziyaretiydi" savunmasını yaptı. Ancak dosyadaki beyanlara göre aynı dönem içerisinde Gün, "İBB'de sosyal yardım odaklı sunum yaptık, üst düzey yöneticiler katıldı" ifadesini kullandı. Bu anlatım, "sadece tebrik ziyareti" açıklamasıyla örtüşmedi.

Ekrem İmamoğlu'na casusluktan tutuklama talebi, Takvim "HÜSEYİN GÜN'ÜNÜ YALANLADI Savcılığın, Hüseyin Gün'ün ifadesinde yer alan, Necati Özkan aracılığıyla yapılan dijital analiz ve veri paylaşımı iddialarına ilişkin sorusuna da İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Bu konularla hiçbir ilgim yoktur. Hüseyin Gün'ün beyanlarında adı geçen analiz, veritabanı araştırması veya paylaşım işlemlerinden bilgim ve talimatım yoktur."