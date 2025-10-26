Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi dosyaya girdi. İmamoğlu, seçim sürecinde yürütülen dijital operasyonlar, Hüseyin Gün bağlantısı ve yabancı istihbarat çevreleriyle temas iddialarına dair suçlamaları reddetti. Ancak soruşturmanın kilit ismi Hüseyin Gün, kampanya danışmanı Necati Özkan’la yazıştığını kabul etti. Özkan ise “seçimle ilgili konuşmadık” savunması yaptı. Buna karşın dijital kayıtlarda, Gün’ün Wickr’dan gönderdiği raporları WhatsApp üzerinden teyit ettiği, Özkan’ın da “Teşekkür ederim” yanıtıyla alımı doğruladığı tespit edildi. Savcılık, söz konusu trafiğin “örgütsel haberleşme” niteliğinde olduğunu belirterek İmamoğlu, Özkan ve Merdan Yanardağ’ın “siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti. Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi gün yüzüne çıktı. Soruşturma, İmamoğlu ile birlikte Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında da devam ediyor.
İMAMOĞLU: HÜSEYİN GÜN'Ü TANIMIYORUM, YAZIŞMALARLA ALAKAM YOK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2025/57354 sayılı dosyası kapsamında ifadesi alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uzaklaştırılan eski Başkan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.
İmamoğlu, hakkında aynı dosyada soruşturma yürütülen Hüseyin Gün, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek isimli kişilerle ilişkisine dair sorulara yanıt verdi.
"Üzerime atılı suçlamayı anladım, konu hakkında ifademi vermek istiyorum" diyen İmamoğlu, Merdan Yanardağ'ı gazeteci olması nedeniyle tanıdığını, birkaç kez televizyon kanalında ziyaret ettiğini, Melih Geçek'i ise yaklaşık 12 yıldır tanıdığını ve geçmişte CHP'de görev aldığını söyledi. Necati Özkan'ın ise 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde kampanyalarını yönettiğini belirtti.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında adı geçen Hüseyin Gün'ü tanımadığını belirtti: "Hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya yansıyan fotoğraf bana avukatlarım tarafından gösterildi. Ancak Hüseyin Gün ismini hatırlayamadım. Fotoğraftaki ziyaretin 2019 yılında belediye başkanı seçilmemin ardından tebrik amaçlı yapıldığını hatırlıyorum. Kadın bir şahıs da vardı ancak ismini bilmiyorum."
"WICKR ME UYGULAMASINI HİÇ KULLANMADIM"
Savcılığın, Hüseyin Gün'den ele geçirilen dijital materyallerde geçen "Wickr Me" adlı kriptolu haberleşme uygulamasıyla ilgili sorularına İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Bu uygulamayı ilk defa duydum. Hiçbir üyeliğim yoktur. Belgelerde adı geçen 'Mr Mayor', 'Ekrem Bey', 'Başkan' ifadeleriyle kastedilen kişi ben olabilirim ama bu yazışmalarla hiçbir ilgim yok. Okuduğunuz tüm yazışmalar hakkında bilgim yoktur."
2019 seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan, soruşturma dosyasında adı geçen Hüseyin Gün ile istihbarat temelli veri analizleri yaptığı iddiasıyla yer alıyor. Gün, savcılık ifadesinde "OSINT ve dark web ortamındaki verileri analiz ettik, raporları Wickr üzerinden Necati Özkan'a ilettim, Özkan da Başkan'a aktardı" dedi.
İmamoğlu ise "Wickr uygulamasını ilk defa duydum, hiçbir ilgim yok" diyerek bu iddiaları reddetti. Ancak aynı dosyada Özkan'ın "Başkan" diye andığı kişiye rapor iletildiği beyanı yer aldı. Bu durum, İmamoğlu'nun savunmasında çelişki yarattı.
Öte yandan İmamoğlu, yazışmalarda geçen "150 bin kişilik dijital ordu" ifadesiyle ne kastedildiğini bilmediğini, "muhtemelen İstanbul Gönüllüleri" olabileceğini tahmin ettiğini, ancak kendisinin bu konularla ilgisinin bulunmadığını belirtti.
İmamoğlu, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde geçen "Başkan", "İBB Başkanı", "Yeni Başkan" ifadeleriyle kendisinden bahsedilip bahsedilmediği yönündeki soruya da şu şekilde yanıt verdi:
"WhatsApp uygulamasında geçtiği iddia edilen yazışmalarla hiçbir ilgim yoktur. Bu görüşmelerde geçen toplantılara katıldığım iddiaları doğru değildir."
Ayrıca, Hüseyin Gün ile Seher Erçili Alaçam arasında geçtiği iddia edilen "Başkan akıllıysa bu ipe tutunur" ifadesiyle ilgili olarak da:
"Bu yazışmalardan ve içeriklerden hiçbir bilgim yoktur. Fotoğrafın tebrik ziyareti sırasında çekildiğini daha önce açıkladım."
İmamoğlu, Hüseyin Gün ve Seher Erçili Alaçam'la aynı karede yer aldığı fotoğraf için "tebrik ziyaretiydi" savunmasını yaptı. Ancak dosyadaki beyanlara göre aynı dönem içerisinde Gün, "İBB'de sosyal yardım odaklı sunum yaptık, üst düzey yöneticiler katıldı" ifadesini kullandı. Bu anlatım, "sadece tebrik ziyareti" açıklamasıyla örtüşmedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2025/57354 sayılı dosyasında, şüpheli Hüseyin Gün'ün "Wickr" uygulaması üzerinden seçim döneminde rapor paylaşıldığına ilişkin beyanları ile Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiaları bütünüyle reddeden ifadeleri dosyaya girdi.
Gün, savcılığa verdiği beyanında, OSINT/Darkweb ortamında bulunan bazı veriler üzerinde teknik ekibinin analiz yaptığını, raporları Wickr üzerinden Necati Özkan'a ilettiğini, Özkan'ın da bunları "Başkan" diye andığı Ekrem İmamoğlu'na aktardığını ileri sürdü. Gün, verilerin Darkweb'e "hack" yoluyla mı yoksa rızaen mi yüklendiğini bilmesinin mümkün olmadığını, "JUPITER1881" kullanıcı adıyla Wickr kullandığını, raporların teknik kısmını "Aaron Barr" adlı çalışanının hazırladığını iddia etti. Gün, seçim sonrası İBB'ye bağlı bir binada sosyal yardım odaklı bir sunum yaptığını, toplantıda üst düzey belediye görevlilerinin bulunduğunu, daha sonra İmamoğlu'nu tebrik ziyaretine gittiğini de söyledi.
Gün'ün beyanlarına göre teknik ekip, zaman zaman "kişiler arası doğrudan mesajlaşmalar" dahil derin analizler yaparak moderatör soruları ve olası gündemler hakkında değerlendirmeler üretti; "TAO birimi", "bilgi hazinesi", "İstanbul gönüllüleri" gibi ifadeler raporlarda yer aldı. Bazı tavsiyelerin İmamoğlu tarafından uygulandığını öne süren Gün, PPTX formatındaki sunumları Özkan'la paylaştığını, Nicholas Burns üzerinden bir konferans olanağı arandığını ancak gerçekleşmediğini belirtti.
İMAMOĞLU: "HİÇBİR YAZIŞMA VE RAPORDAN HABERİM YOK"
Ekrem İmamoğlu ise savcılıktaki ifadesinde, Wickr adlı uygulamayı "ilk kez duyduğunu", herhangi bir üyeliğinin bulunmadığını, dijital materyallerde geçen "Mr Mayor/Başkan/Ekrem Bey" gibi hitaplarla kastedilen kişi kendisi olsa bile "yazışmalarla bir ilgisinin, bilgisinin bulunmadığını" söyledi. İmamoğlu, 18 Nisan 2019 tarihli yazısının Teftiş Kurulu'na "evrak güvenliği" amacıyla verildiğini, başka bir amaç taşımadığını vurguladı. Gün'ün, 31 Mart–23 Haziran 2019 seçim sürecinde "15–20 günlük bir temasla kampanyayı yönlendirdiği" iddiasını "hayatın olağan akışına aykırı" bulduğunu, Aaron Barr isimli kişiden ve anlatılan mekanizmadan haberdar olmadığını belirtti.
"TEBRİK ZİYARETİ" FOTOĞRAFI VE SEHER ERÇİLİ ALAÇAM
İmamoğlu, medyaya yansıyan bir fotoğraftaki tebrik ziyaretini 2019'da "seçim sonrası" hatırladığını, fotoğraftaki kadın şahsın ismini bilmediğini, Hüseyin Gün ismini ise "anımsamadığını" ifade etti. Gün'ün Seher Erçili Alaçam üzerinden kurulduğunu iddia ettiği temaslara dair "bilgisi olmadığını" yineledi.
NECATİ ÖZKAN'IN ÇELİŞKİLİ SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Necati Özkan, Hüseyin Gün'ü tanıdığını ve kendisiyle çeşitli yazışmalar yaptığını kabul etti. Ancak Özkan, "seçimle ilgili hiçbir görüşme yapmadık" diyerek siyasi içerikli temas iddialarını reddetti.
Savcılığın incelemelerine göre, Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki iletişim yalnızca tanışıklık düzeyinde kalmadı. Gün'ün Wickr üzerinden gönderdiği raporların, Özkan tarafından WhatsApp üzerinden teyit edildiği belirlendi. Gün'ün, "Raporu gönderdim" mesajına karşılık Özkan'ın kendi numarasından "Teşekkür ederim" yanıtını verdiği tespit edildi. Bu durum, Özkan'ın "Wickr uygulamasını bilmiyorum, bu platformu hiç kullanmadım" şeklindeki savunmasını çürüttü.
"ANNEM SEVİYORDU, RANDEVU AYARLADIM" SAVUNMASI
Necati Özkan, Hüseyin Gün ve yanındaki Seher Erçili Alaçam'ın İBB'deki görüşmesini "Annem Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyordu, bu nedenle randevu ayarladım" sözleriyle savundu. Ancak siyasi kaynaklar, "Bu tür üst düzey makam görüşmeleri kişisel sevgi gerekçesiyle verilmez. Kimse tanımadığı, geçmişini bilmediği birine belediye makamında randevu ayarlamaz" değerlendirmesinde bulundu.
"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu, Özkan, Yanardağ, Geçek ile Hüseyin Gün'ün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, üzerlerine atılı "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.
Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aynı dosyada şüpheli konumunda bulunan Necati Özkan'ın savcılık ifadesi, Hüseyin Gün'le kurduğu temaslar, dijital yazışmalar ve "Bluestar81" kod adlı hesap iddialarıyla dikkat çekti.
"HÜSEYİN GÜN AMERİKALI İŞ İNSANI OLARAK TANITILDI"
Necati Özkan, savcılığa verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu ile ilk kez 2014 seçimlerinden önce tanıştığını, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde kampanyasını yönettiğini belirtti. Hüseyin Gün'ü ise 2019 seçimleri sürecinde tanıdığını söyledi.
Özkan, kendisine Gün'ün "yurt dışında teknoloji üzerine şirketi olan başarılı bir iş insanı" olarak tanıtıldığını, randevuyu kırmamak için kabul ettiğini ifade etti. İlk görüşmenin seçim zaferi sonrası yapıldığını anlatan Özkan, Gün'ün "Boston merkezli bir medya takip şirketi" olduğunu belirttiğini ve seçim kampanyasına destek teklifinde bulunduğunu kaydetti.
İkinci görüşmede, Hüseyin Gün'ün yanında "annesi olarak tanıttığı" bir kadınla geldiğini, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettiklerini, fotoğraf çektirdiklerini anlattı. Gün'ün "İmamoğlu ile medya takip alanında çalışmak istediğini" söylediğini belirten Özkan, "Hazırladığı sunum yetersizdi, teklife sıcak bakmadık. Ayrıca 3-4 milyon dolar talep etti. Dolandırıcılık izlenimi edindim" dedi.
Soruşturma kapsamında dijital incelemelerde, Hüseyin Gün'ün telefonunda "Wickr Me" adlı kriptolu uygulama kayıtları bulundu. Notlarda, "Bluestar81 – Necati" isimli kullanıcı ile "Jupiter1881 – Hüseyin Gün" arasındaki görüşmeler tespit edildi.
Polis fezlekesinde, "Bluestar81 – Necati" hesabının Necati Özkan'a ait olduğuna dair kayıtların yer aldığı belirtildi. Ayrıca 8 Ağustos 2019 tarihli WhatsApp görüşmesinde, Gün'ün Özkan'a "Just came across an interesting feed. See your W." (Az önce ilginç bir paylaşımla karşılaştım, W'ne bak) mesajını gönderdiği; Özkan'ın ise "I am in London now. I will talk to Mr Mayor. Thanks." (Şu anda Londra'dayım, Başkan'la konuşacağım, teşekkürler) yanıtını verdiği kayda geçti.
Savcılığın "Mesajdaki 'W' ibaresi Wickr uygulamasını mı ifade ediyor?" sorusuna Özkan, "Wickr isimli uygulamayı hayatımda hiç kullanmadım, mesaj içeriklerini kabul etmiyorum" yanıtını verdi.
HTS KAYITLARINDA 8 GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtlarına göre, Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasında 2019 yılı Ağustos ayında sekiz kez telefon görüşmesi yapıldığı, ayrıca Özkan ile Merdan Yanardağ arasında 2021'de iki kez temas kurulduğu belirlendi. Özkan, bu görüşmelerin "randevu talebi ve teklif süreciyle ilgili" olduğunu, Yanardağ'la ise "geçmiş olsun" amaçlı görüştüğünü söyledi.
20 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ 'İBB DİJİTAL TOPLANTISI' NOTU
Savcılığın incelediği dijital materyallerde, Hüseyin Gün'e ait bir notta "IBB Digital Meeting 20th Aug" başlıklı belge bulundu. Belgede "PiiQ Media ayrıştırıcılar", "İBB uygulama planı" ve "TR sosyal medya analizi" gibi başlıklar yer aldı.
Notta, İBB'de düzenleneceği belirtilen toplantıda "Fakfukfon dağıtımı, topluluk tabanlı sosyal yardım modeli ve 180 bin kişilik İstanbul Gönüllüleri ağı" konularının gündeme alınacağı ifade edildi. Aynı notta Necati Özkan'ın da katılımcılar arasında gösterildiği bildirildi.
Savcılık, "Söz konusu toplantı yapıldı mı?" sorusunu yönelttiğinde Özkan, "Bahsedilen tarihte böyle bir toplantıya katılmadım, içerikten haberim yok" dedi.
Necati Özkan'ın telefonunda yapılan teknik incelemede, "internete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar ve yeni hat üzerinden stratejik görüşmeler yapılması" yönünde belgeler bulundu. Özkan, "Bu dokümanların kim tarafından hazırlandığını bilmiyorum, bana gönderilmiş olabilir, dikkate almadım" savunmasında bulundu.
Savcılık, Özkan'ın beyanlarının Hüseyin Gün'ün ifadeleri ve dijital bulgularla çeliştiğini belirterek "Bluestar81" kullanıcı hesabı, WhatsApp yazışmaları ve dijital toplantı kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini bildirdi.
BAŞSAVCILIKTAN "MEVCUTLU" TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen adli soruşturma kapsamında hakkında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askerî Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan işlem yapılan şüpheliyi mevcutlu olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk ederek tutuklanmasını talep etti.
Başsavcılık yazısında, soruşturmanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, Ü.D.A. isimli kişinin beyanları doğrultusunda şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin (kriptolu telefon ve el yazısı doküman) teslim alındığı ve incelemelere başlandığı kaydedildi.
Metinde, MASAK incelemesi sonucunda şüphelinin "herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi–yurt dışı para transferlerinin" tespit edildiği, hesaplarından 85 milyon TL nakit çekim yapıldığı, bu tutarın kullanımına ilişkin kayda rastlanmadığı belirtildi. El yazısı defter ve belgelerde farklı ülkelerdeki "Darbe Girişimi/İç karışıklık" içeriklerine, İngiltere lehine faaliyet yürütüldüğüne dair notlara, "Mustafa ÖZCAN" ile yüz yüze görüşmeye ilişkin kayıtlara ve Orta Doğu/Afrika/Türkiye başlıklarında toplanan bilgilerin "istihbari faaliyet gösterdiği değerlendirilen İngiltere ülkesine mensup şahıslara" aktarıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.
YABANCI İSTİHBARAT BAĞLANTILARI İDDİASI
Başsavcılık yazısında, şüphelinin telefon rehberinde MI6, GCHQ, Defence Intelligence (DI) ve MOSSAD geçmişi/bağı bulunan isimlere ait GSM numaralarının tespit edildiği, bunlar arasında Mark John Spurgeon ALLEN, Christopher Charles James STURGESS, Martin HOWARD, David John CHARTERS, David Frunk RICHMOND, Joseph Charles FRENCH, John Taylor HOLMES, Brian SCOTT, Fiona HILL ve David MEIDAN gibi isimlerin yer aldığı ifade edildi.
Yazıda, iltisaklı kurum araştırmalarına atıfla "wickr" isimli kriptolu haberleşme programının kullanıldığı, şüpheli Necati Özkan dâhil "Chris ve şirket ortağı Aaron Bar" ile görüşmelerin bu program üzerinden yapıldığı, 2019 yerel seçim döneminde bilgi–belge–analiz paylaşımı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ileri sürüldü.
Metinde, "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" ve "Bluestar81 Necati W Handle" notlarına, "Bluestar81" ve "jupiter1881" hesapları arasında geçen mesaj içeriklerine, "dijital istihbarat toplama, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi, Murat Ongun'un cep telefonunun casus yazılımla enfekte olduğu, hassas özel kampanya toplantıları" gibi başlıklara yer verildi.
Başsavcılık, şüpheli Hüseyin GÜN'ün etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle verdiği beyanlarda, "Ostin (Açık Kaynak İstihbaratı)" olarak nitelenen dijital ortama belediyeye ait çok sayıda e-posta ve şifrenin aktarıldığı, buradan elde edilen verilerle analiz çalışmaları yapıldığı, analiz kısmını Aaron Bar'ın yürüttüğü, PQ adlı yazılımla seçmenlerin sosyal medya paylaşımları ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı iddialarının bulunduğunu aktardı.
Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'a ilişkin değerlendirmeler
Yazıda, şüpheli Necati Özkan yönünden; telefon notları, "Bluestar81" kullanıcı adı, WhatsApp mesajında geçen "W'ye bak" ifadesi ve yukarıdaki dijital içerikler gerekçe gösterilerek, casusluk faaliyetlerine "hiyerarşi içinde iştirak" iddiası dile getirildi.
Şüpheli Ekrem İmamoğlu yönünden; İBB veritabanına ait veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı, verilerin "hiyerarşik silsile" içinde aktarıldığı, 19/04/2019 tarihli yazı ile "datalara erişim, inceleme ve kopyalama yetkisi" verilmesinin seçim çalışmalarında yabancı istihbarata veri sağlama maksadı taşıdığı iddia edildi. Yazıda, Wickr içeriklerinde şüpheliden "Mayor" olarak bahsedildiği, ayrıca seçim sonrası makam odasında çekilmiş fotoğrafların bulunduğu belirtildi.
Şüpheli Merdan Yanardağ yönünden; şüpheli Hüseyin Gün'le çok sayıda irtibat ve buluşma, gizlilik içinde elden para verildiğine dair beyanlar ve TELE1 yayınları üzerinden "algı çalışması" iddiası sıralandı; "10.000 USD menfaat" iddiası ve banka hareketleriyle uyumlu olduğuna dair değerlendirmeler paylaşıldı.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Başsavcılık, "kuvvetli suç şüphesi, tutuklama nedenleri, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve cezanın üst haddi" gerekçeleriyle CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca şüphelilerin tutuklanmalarını talep etti.