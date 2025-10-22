İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren 4 çocuktan yalnızca 2'si ceza aldı!

İstanbul Kadıköy'de 24 ocak 2025'te Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki U.B, 15 yaşındaki B.B, M.A.D. ve A.Ö dün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Duruşmaya Minguzzi ailesi ve taraf avukatları katılırken 18 yaşından küçük 4 sanık bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Hakim, avukatların savunmalarının ardından sanıklara son sözlerini sordu. Sanık B.B. ve U.B., "Yaptığım her şey için çok pişmanım çok üzgünüm" cümlesini sarfetti. Sanık A.Ö. ise "Hakim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım" dedi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

BERAATE İTİRAZ



Diğer sanık M.A.D. de suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini söyledi ve beraatini istedi. Hakim, U.B. ve B.B.'nin, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, yasal koşul oluşmadığından en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. verilen beraat kararı sonrası tahliye edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği beraat ve tahliye kararına itiraz etti.

YENİ YARGI PAKETİNE GÖRE



Davayı hukuki açıdan değerlendiren Avukat Birkan Ayılkan, sanıkların çocuk olması nedeniyle mahkemenin Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca cezadan 1/3 oranında indirim yaptığını belirterek, bu suçun karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ancak faillerin yaşları nedeniyle ceza 36 yıldan 24 yıla indirildi.



Yeni yasa teklifi yürürlüğe girmiş olsaydı, bu indirim uygulanamayacak ve ceza 27 yıl olacaktı," dedi.

Mevcut yasaya göre verilen 24 yıllık cezanın fiilî yatış süresinin yaklaşık 15 yıl olduğunu, çocuk hükümlüler açısından ise cezaevi süresinin ikiye katlanan infaz sistemi nedeniyle daha kısa hesaplanabileceğini belirtti.