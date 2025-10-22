Beşiktaş’ta 244 milyon liralık vurgun var: Arıza çok büyük!

KAYDET Fotoğraf (takvim.com.tr)

"Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 579 sayfalık iddianameye, CHP'li Beşiktaş eski Belediye başkanı Rıza Akpolat'ın aldığı rüşvetler damga vurdu. Akpolat'ın da ilçede faaliyet gösteren köklü inşaat şirketlerinin projelerine yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında toplamda 5 milyon 50 bin dolar (güncel kurla 212 milyon lira) ve 32 milyon lira (762 bin dolar) rüşvet aldığı iddia edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şok detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Rıza Akpolat rüşvet paralarıyla eşi ve kendi adının baş harfleri ve memleketi Erzincan'ın kodu 24 olan lüks bir araç aldı.