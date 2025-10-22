PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş’ta 244 milyon liralık vurgun var: Arıza çok büyük!

CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın büyük projelerden toplam 244 milyon lira rüşvet aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta 244 milyon liralık vurgun var: Arıza çok büyük!

CHP'li 7 belediye başkanın battığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

"Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 579 sayfalık iddianameye, CHP'li Beşiktaş eski Belediye başkanı Rıza Akpolat'ın aldığı rüşvetler damga vurdu. Akpolat'ın da ilçede faaliyet gösteren köklü inşaat şirketlerinin projelerine yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında toplamda 5 milyon 50 bin dolar (güncel kurla 212 milyon lira) ve 32 milyon lira (762 bin dolar) rüşvet aldığı iddia edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şok detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Rıza Akpolat rüşvet paralarıyla eşi ve kendi adının baş harfleri ve memleketi Erzincan'ın kodu 24 olan lüks bir araç aldı.

İDDIANAMEDE
Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirle, kendisi ve eşi Yeşim Akpolat'ın isimlerinin baş harfleri ve memleketi Erzincan'ın kodunun yer aldığı 34 RY 024 plakalı bir aracı, 13 milyon 50 bin liraya aldığı anlatıldı.

Yine iddianamede, Akpolat'ın "Consent 24" adlı 22 metrelik ticari bir yat sahibi olduğu iddiaları üzerine araştırmalar yapıldığı, Consent kelimesinin Türkçe karşılığının "Rıza" ve Erzincan'ın plaka kodunun ise 24 olması da dikkate alındığında Akpolat'ın bu teknenin sahibi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

İŞTE RÜŞVET ÇARKI


Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, rüşvet çarkını bir bir anlattı.


ÖZ-AK Gayrimenkul'den alınan 12 milyon TL, Akpolat'a verilmiştir.

Kaçak olan Mandarin Hotel'e işletme ruhsatı için 750 bin dolar, Akpolat'a verilmiştir.

ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımı için 300 bin dolar Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

BAYER - Kocadağ Yatırım'dan alınan 4 milyon dolar, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

MESA Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde Rıza Akpolat'a ücretsiz bir adet ev verilmiştir. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi Aşevi'ne bağış adı altında alınan 20 milyon TL Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

MANA İnşaat'tan 30 milyon TL para alınmıştır.

POLAT Akatlar Projesi için bağış adı altında toplam 35 milyon TL nakit olarak alınmış,

Serdar Bilgili'den 500 binlik bir meblağ Akpolat'a teslim edilmiştir.

İŞ ADAMLARI İFADE VERDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede şirketlerinin adı geçen AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı ifadeye çağrıldı. İşadamlarının Beşiktaş Belediye eski Başkanı Rıza Akpolat'a verilen rüşvetlerle ilgili bilgilerine başvuruldu. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, iş damlarının rüşvet verdiğini iddia etmişti.

