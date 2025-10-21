PODCAST CANLI YAYIN

Mütefekkir Sadık Albayrak'tan D&R Rize Şimal'de imza günü

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, 23 Ekim Perşembe günü D&R Rize Şimal'de Rize halkı ve okurlarıyla bir araya gelecek. Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserleriyle hakikate ışık tutacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mütefekkir Sadık Albayrak'tan D&R Rize Şimal'de imza günü
Fikir ve aksiyon adamı Sadık Albayrak, Trabzon'dan sonra Rize'de de okurlarıyla buluşuyor.

Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" gibi başucu eserleri için 23 Ekim Perşembe saat 14.00'te imza günü düzenlenecek.

Mütefekkir Sadık Albayrak, D&R Rize Şimal'de okurlarıyla buluşacakMütefekkir Sadık Albayrak, D&R Rize Şimal'de okurlarıyla buluşacak

D&R'ın Rize Şimal şubesindeki etkinlikte mütefekkir Sadık Albayrak, hakikate ışık tutacak.


Sadık Albayrak'tan Meşihat, Şeriat, Tarikat KavgasıSadık Albayrak'tan Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası

MEŞİHAT, ŞERİAT, TARİKAT KAVGASI

Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.

Sadık Albayrak'tan Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın DoğuşuSadık Albayrak'tan Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu

"SİYASİ BOYUTLARIYLA TÜRKİYE'DE İSLAMCILIĞIN DOĞUŞU"

Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu ise kökleri Tanzimat devrine dayanan İslamcılık tartışmasının geçirdiği safhaları; konunun önemli isimlerinin yazışmalarına, gazete/ dergi makalelerine ve kitaplara misaller vererek derli toplu bir şekilde okurun gündemine getiriyor.

Sadık Albayrak'ın Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu çalışması, Tanzimat'tan başlayarak Batılı hukuk, iktisat ve kültür yapısının Osmanlı topraklarında nasıl yaygınlık kazanmaya başladığını belgeler ve vesikalar eliyle anlatıyor.

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık AlbayrakMütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak

Kitap, öncelikle Sultan Abdülhamid Han'ın İslamcılık siyasetinin altını çiziyor. Abdülhamid Han dönemindeki İslam devlet ve anayasa hukukunun yorumu tartışmalarını ele alıyor.

İTTİHAD-I İSLAM MESELESİ

Tanzimat paşalarının dünya görüşlerini ve aralarındaki anlaşmazlıkları belirtip İttihad-ı İslam meselesinin altını çiziyor.

Ayrıca Meşrutiyetçilerin Türkizm ve İslamizm siyaseti, İslam İrşad Cemiyeti, azınlık sorunu, reformist arayışlar, Türkçü-İslamcı fikrin uyanışı, Pan- Türkizm, hilafet ve cumhuriyet tartışması gibi önemli başlıklara yer veriyor.

Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydanda düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştuMütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydanda düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu

Sadık Albayraktan 9 ciltte Osmanlı alimlerinin 150 yıllık kayıp hikayesi! Kudüs ve Gazze detayı... Hudutlarımızdan geniş düşünmeliyizSadık Albayraktan 9 ciltte Osmanlı alimlerinin 150 yıllık kayıp hikayesi! Kudüs ve Gazze detayı... Hudutlarımızdan geniş düşünmeliyiz
Mütefekkir Sadık Albayrak Son Devir Osmanlı Ulemasını anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayımMütefekkir Sadık Albayrak Son Devir Osmanlı Ulemasını anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayım

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
İdefix
Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı
Türk Telekom
Çanlar Domenico Tedesco için çalıyor! Fenerbahçe'de İtalyan hoca koltuğunda hiç rahat değil
Yüzyılın "Konut" hamlesine geri sayım! Projeden kimler yaralanacak, ödeme koşulları nasıl olacak?
Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi, bir de "başbakandan şiddet" iddiası
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü