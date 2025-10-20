TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

PODCAST CANLI YAYIN

TAKVİM Hukukçusu, bu haftaki köşesinde okurlardan gelen dikkat çekici soruları yanıtladı. “Kayınvalideyle aynı evde yaşamak boşanma sebebi mi?”, “Bayramda çalışmak zorunlu mu?”, “Kardeşimin velayetini alabilir miyim?”, “Telefonda rahatsız edilince ne yapmalı?” ve “Nafaka artışı hangi şartlarda mümkün?” gibi merak edilen konulara ilişkin hukuki açıklamalarla okurları bilgilendirdi.

Kısa süre önce evlendim. Eşim bir anda annesinin de bizimle oturmasını istediğini söylemeye başladı. Nişanlılık sürecinde hiç böyle bir konu geçmemişti. Kayınvalidemle hiç anlaşamıyoruz. Beni bir türlü kabullenemedi. Bu durum boşanma sebebi sayılır mı?
Selma Ergenç Maalesef zor bir durum. Evlilik birliği içinde asıl olan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay, 2010 yılında vermiş olduğu kararla, bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması, rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
Resmi tatil günlerinde çalıştırılıyorum. Kabul etmesem sorun olur mu?
Sertaç Kurugöl Kural olarak ulusal, dini bayramlarda, resmi tatillerde işçinin tatil yapması esastır. Eğer kurum çalıştırmak istiyorsa, bu durumda çalışanın onayını almak, dini ve milli bayram mesai ücretini personele ödemek şarttır. Bu durumların dışında yaşananlar hukuka uygun değildir.
Kurum, çalıştırmak istediği çalışandan ret cevabını alırsa, hukuk çalışanın yanında. İşverene karşı hayır cevabı verilmesi nedeniyle işten kovulan işçinin iş akdi haksız yere feshedilmiş olacağından, işveren kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Ayrıca işten çıkartılan çalışan dilerse ve şartları varsa, işe iade davası açabilir.

KARDEŞİMİN VELAYETİNİ ALABİLİR MİYİM?
Evliyim. 16 yaşında bir kardeşim var. Kardeşimin velayetini alabilir miyim?
Ayla Yıldırım Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir.
Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz.
721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. maddesine göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:
Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, engelli olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.
Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz.

TELEFONDA BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Eski erkek arkadaşım tarafından telefonla rahatsız ediliyorum. Şikayet ettiğimde haklılığım var mı?
Hakan Erkoç Bazen ayrılık sonrası ne yazık ki istenmeyen durumlar yaşanmaktadır.
Özellikle terk edilen tarafın sindirme çabaları ile terk eden kişiyi geri döndürmeye çalışması, huzurunu bozması, sadece intikam almak için bile rahatsız edici göndermelerde bulunması hoş olmayan olaylardır. Bunların yaşanması ile beraber hukuk size haklarınızı sunuyor elbette.
Ceza Kanunu'nun 123. Maddesi'nce (kişilerin huzur ve sükununu bozma) ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, sırf huzur bozmak amacıyla kişiye telefon açmak, ısrarla rahatsız etmek, hukuka aykırı şekilde davranmak, mağdurun beyan ettiği şikayet üzerine değerlendirmeye alınır.İddia sonrasında yapılan incelemeler sonrasında faile, 3 aydan 1 yıla kadar hapis verilebilmektedir.

NAFAKADA EKSTRA ARTIŞ MÜMKÜN MÜ?
Eski eşim çocuğumuzu bana göstermiyor. Bir de üstüne nafakada ekstra artış yapmamı istedi. Böyle bir istekte bulunabilir mi? Ben ne yapabilirim?
Teoman Kuzukulağı Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır.
Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz.
Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilir.

