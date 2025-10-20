TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

Kısa süre önce evlendim. Eşim bir anda annesinin de bizimle oturmasını istediğini söylemeye başladı. Nişanlılık sürecinde hiç böyle bir konu geçmemişti. Kayınvalidemle hiç anlaşamıyoruz. Beni bir türlü kabullenemedi. Bu durum boşanma sebebi sayılır mı? Selma Ergenç Maalesef zor bir durum. Evlilik birliği içinde asıl olan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay, 2010 yılında vermiş olduğu kararla, bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması, rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU? Resmi tatil günlerinde çalıştırılıyorum. Kabul etmesem sorun olur mu? Sertaç Kurugöl Kural olarak ulusal, dini bayramlarda, resmi tatillerde işçinin tatil yapması esastır. Eğer kurum çalıştırmak istiyorsa, bu durumda çalışanın onayını almak, dini ve milli bayram mesai ücretini personele ödemek şarttır. Bu durumların dışında yaşananlar hukuka uygun değildir. Kurum, çalıştırmak istediği çalışandan ret cevabını alırsa, hukuk çalışanın yanında. İşverene karşı hayır cevabı verilmesi nedeniyle işten kovulan işçinin iş akdi haksız yere feshedilmiş olacağından, işveren kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Ayrıca işten çıkartılan çalışan dilerse ve şartları varsa, işe iade davası açabilir.

KARDEŞİMİN VELAYETİNİ ALABİLİR MİYİM?

Evliyim. 16 yaşında bir kardeşim var. Kardeşimin velayetini alabilir miyim?

Ayla Yıldırım Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir.

Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz.

721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. maddesine göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:

Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, engelli olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.

Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz.