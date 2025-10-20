Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. Peki bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? Hangi bölgelerde kar görülecek? İşte merak edilen hava durumu raporu!

Meteoroloji verilerine göre; Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki dağlık alanlarda ise karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı görülecek. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor. Meteoroloji, kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceğini bildirdi.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de pus ve yer yer sis beklenirken, görüş mesafesinde azalma olabileceği uyarısı yapıldı.

Rüzgar Kuzeyden Esecek

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak yağış alan bölgelerde rüzgarın etkisini artırması bekleniyor.

6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle altı ili sarı kod ile uyardı.

Uyarı verilen iller şunlar:
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.