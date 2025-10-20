Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat

Meteoroloji verilerine göre; Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.