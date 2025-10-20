Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. Peki bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? Hangi bölgelerde kar görülecek? İşte merak edilen hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 07:01