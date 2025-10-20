PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 kişi ülkeye getirildi!

Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranılan R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkeye iadelerini sağladıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 kişi ülkeye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranılan R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan ülkeye iadelerini sağladıklarını açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan 3 kişi ülkeye getirildi!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu Kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyonla aranılan 500 suçluyu ülkeye geri getirdiklerini belirterek, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK!

Bakan Yerlikaya operasyonun ayrıntılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya'da, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Hükümetten GSS borçlarına af: 3,1 milyarlık borç silinecek!
İdefix
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Netanyahu tehdit etti Trump Hamas'ı suçladı
D&R
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Türk Telekom
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Altın borç verenler dikkat! Zaman aşımı tehlikesi: 10 yıllık süreyi aşmayın
Kanarya'nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler