EDS gelir paylaşımında yeni dönem! Bakan Yerlikaya tarih verdi: Haksız kazancın önüne geçilecek

Yürürlükteki düzenlemeye göre, EDS kurulumu nedeniyle kesilecek trafik para cezalarının yatırım maliyetini karşılayacak düzeye kadar yüzde 30'u, sonrasında yüzde 15'i hizmet bedeli adı altında belediye ve dolayısıyla da şirketlere aktarılıyor.

Kurulum ve bakım giderleri için TEDES ile ilgili trafik cezalarından aylık gelirlerin yüzde 30'u yürürlükteki kanuna göre belediye bütçesine aktarılıyor.

EDS (AA)

HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇİLECEK



200 metre gibi kısa mesafelerde dahi hız limitlerinde ani değişme neden olan bu duruma dair çok sayıda bulgu da kayıtlara geçti. Bu nedenle de temel amacı can güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek olan uygulamadan yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilecek.