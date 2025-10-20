PODCAST CANLI YAYIN

EDS gelir paylaşımında yeni dönem! Bakan Yerlikaya tarih verdi: Haksız kazancın önüne geçilecek

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026'yı işaret etti AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumundan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

EDS'LERE DÜZENLEME YOLDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026'yı işaret ederek, "EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

Mobil EDS (AA)Mobil EDS (AA)

Karayolları Trafik Kanununda yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilirken, İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) üzerinde çalışma başlattı.

RAHATSIZLIĞI KALDIRACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta AK Partili milletvekillerini konuya ilişkin bilgilendiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe geliri kalemi haline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

EDS (AA)EDS (AA)

Parti kaynakları ise, Aralık 2015'te Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle hayata geçirilen TEDES tedbirlerinde revizyona gidileceğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, mevcut düzenlemede, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tedbir sisteminden belediyeler de pay alıyor.

EDS (AA)EDS (AA)

Kurulum ve bakım giderleri için TEDES ile ilgili trafik cezalarından aylık gelirlerin yüzde 30'u yürürlükteki kanuna göre belediye bütçesine aktarılıyor.

EDS'DEN TAŞERON DA PAY ALIYOR

Yürürlükteki düzenlemeye göre, EDS kurulumu nedeniyle kesilecek trafik para cezalarının yatırım maliyetini karşılayacak düzeye kadar yüzde 30'u, sonrasında yüzde 15'i hizmet bedeli adı altında belediye ve dolayısıyla da şirketlere aktarılıyor.

EDS (AA)EDS (AA)

HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

200 metre gibi kısa mesafelerde dahi hız limitlerinde ani değişme neden olan bu duruma dair çok sayıda bulgu da kayıtlara geçti. Bu nedenle de temel amacı can güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek olan uygulamadan yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilecek.

