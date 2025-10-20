EDS gelir paylaşımında yeni dönem! Bakan Yerlikaya tarih verdi: Haksız kazancın önüne geçilecek

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için harekete geçildi.
EDS'LERE DÜZENLEME YOLDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026'yı işaret ederek, "EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.
Karayolları Trafik Kanununda yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilirken, İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) üzerinde çalışma başlattı.
RAHATSIZLIĞI KALDIRACAĞIZ
Geçtiğimiz hafta AK Partili milletvekillerini konuya ilişkin bilgilendiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe geliri kalemi haline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
Parti kaynakları ise, Aralık 2015'te Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle hayata geçirilen TEDES tedbirlerinde revizyona gidileceğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, mevcut düzenlemede, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tedbir sisteminden belediyeler de pay alıyor.