CHP'li Berhan Şimşek'ten salvolar: Parti İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel

CHP'den ihraç edilmek üzere disipline sevk edilen Eski İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında parti yönetimini hedef aldı.

Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerinde belirleyici konumda olduğunu belirterek, "Patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel" ifadelerini kullandı.

CHP'li Berhan Şimşek'ten salvolar

"ÖZGÜR ÖZEL, POSTA GÜVERCİNLİĞİ YAPIYOR"

CHP İstanbul eski İl Başkanı ve 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Şimşek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.



Şimşek, "Özgür Özel, çarşambadan çarşambaya Silivri'ye gidiyor. Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerini alıp gelip uyguluyor. Bu, siyasi bir liderlik değil; posta güvercinliği" ifadelerini kullandı.

"PATRON SİLİVRİ'DE, CEO'SU ÖZGÜR ÖZEL"

Partide karar alma süreçlerinin İmamoğlu'na kaydığını savunan Şimşek, CHP'nin bir siyasi partiden çok bir şirket gibi yönetildiğini öne sürdü.

"Burası artık bir siyasi parti değil, İmamoğlu Holding" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Belirleyici kişi Ekrem İmamoğlu'dur. Patron Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel'dir."