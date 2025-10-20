PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir’de dehşet: Cezaevi firarisi iki kişiyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, yolda durdurduğu araçtaki Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi tabancayla öldürüp otomobili gasp etti. Ardından bir büfeciyle mühendisi vurarak biri ağır olmak üzere 7 kişiyi yaraladı. Polisin kurduğu barikatta çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen saldırgan olay yerinde öldü. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Balıkesir Edremit'te cezaevi firarisi Mustafa Emlik, yolda ilerleyen aracı durdurdu. Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla öldürdü, otomobili gasp etti. Büfeci Ramazan Özbek'i kurşunla yaraladı. Saldırgan daha sonra yolda kimlik sorduğu mühendis Göktuğ Çalık'ı öldürdü. Yolda yürüyen vatandaşlara ateş açarak yaralayan saldırgan polisin kurduğu barikatla durduruldu. Yaşanan çatışma sırasında öldürülerek etkisiz hale getirildi. Olaylar sırasında yaralanan 2'si polis 7 kişi tedavi altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" diye konuştu.

