AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine peş peşe tepkiler: "Hoşşt!" Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'nin ahlaktan yoksun siyaset diline sert tepki gösterdi. HUKUK ZEMİNİNDE TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti: "CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin, milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yayman, Başarır'ın ifadelerinin siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dili olduğunu vurguladı. Yayman, "CHP'nin şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerinin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi. Ayrıca, yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alan CHP'nin hâlâ aynı kin ve hazımsızlıkla hareket ettiğini ifade etti.

AK Parti'li Yayman, CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamadığını hatırlatarak, "Milletimiz sizin ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış, fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor" diye konuştu. Yayman, muhalefetin nezaket, edep ve siyasi ahlak anlayışından yoksun olduğunu belirterek, CHP'nin demokratik muhalefet yerine düşmanlık siyaseti yürüttüğünü kaydetti. Açıklamasını, "Millet, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak" sözleriyle sonlandırdı.

BU MÜPTEZELLİK, BU SEVİYESİZLİK, SAHİBİNİN BAYAĞILIĞINI VE ALÇAKLIK SEVİYESİNİ GÖSTERİR



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.



"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son hezeyanları, maalesef siyasetin giderek daha fazla seviyesiz ve ucuz ajitasyonun diliyle kirletildiğini bir kez daha ortaya koyuyor" ifadesine yer veren Ala, Başarır'ın kullandığı üslubun demokratik rekabetin zarafetinden, fikir mücadelesinin asaletinden tamamen uzak, siyaset değil, sokak arası kabadayılığını andıran bir söylem biçimi olduğunu belirtti. Efkan Ala, şunları kaydetti: "Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz. Cumhuriyetimizin saygın makamlarına, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yöneltilen bu seviyesiz hitap biçimi, muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürüdür. Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır. Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür, muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki bazıları kendi fikri yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor." Siyasetin onurunun, söylemin vakarında gizli olduğunun altını çizen Ala, "Başarır'ın bu üslubu hem kendi partisine hem de siyaset geleneğimize zarar vermektedir. Millet, kimin dürüstçe memleket meselesi konuştuğunu, kiminse sahne arkasında öfke ve kinle rol yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu ülke, çürümüş bir zihniyetin siyasal meşruiyet kılıfına sokulmasına daha fazla izin vermeyecektir. Gerçek siyaset, sokak jargonuna değil, fikrin vakarına yaslanır. Başarır gibilerinin anlamadığı da tam olarak budur." değerlendirmesinde bulundu.