AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine peş peşe tepkiler: "Hoşşt!" Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'nin ahlaktan yoksun siyaset diline sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da sosyal medya hesabında Başarır'a, "Hoşşt" diyerek tepki gösterdi. Bakan Tunç, CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığını açıkladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."
Başarır, "Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi." diyerek Silivri'de tutuklu bulunan İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu akladı hükümeti ve bağımsız yargı organlarına iftira attı.
HADDİNİ AŞTI
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başarır, "Recep Tayyip Erdoğan! Benim belediye başkanlarımı yargılamadan önce, Ankara'nın ve tarihin en büyük hırsızlığını yapan Melih Gökçek'i yargılayacaksın!" ifadelerini kullanarak haddini aştı.
Başarır'ın skandal ifadelerine AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'nin ahlaktan yoksun siyaset diline sert tepki gösterdi.
HUKUK ZEMİNİNDE TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:
"CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin, milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."
BİR TEPKİ DE AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAYMAN'DAN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yayman, Başarır'ın ifadelerinin siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dili olduğunu vurguladı.
Yayman, "CHP'nin şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerinin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi. Ayrıca, yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alan CHP'nin hâlâ aynı kin ve hazımsızlıkla hareket ettiğini ifade etti.
AK Parti'li Yayman, CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamadığını hatırlatarak, "Milletimiz sizin ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış, fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor" diye konuştu.
Yayman, muhalefetin nezaket, edep ve siyasi ahlak anlayışından yoksun olduğunu belirterek, CHP'nin demokratik muhalefet yerine düşmanlık siyaseti yürüttüğünü kaydetti.
Açıklamasını, "Millet, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak" sözleriyle sonlandırdı.
BU MÜPTEZELLİK, BU SEVİYESİZLİK, SAHİBİNİN BAYAĞILIĞINI VE ALÇAKLIK SEVİYESİNİ GÖSTERİR
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son hezeyanları, maalesef siyasetin giderek daha fazla seviyesiz ve ucuz ajitasyonun diliyle kirletildiğini bir kez daha ortaya koyuyor" ifadesine yer veren Ala, Başarır'ın kullandığı üslubun demokratik rekabetin zarafetinden, fikir mücadelesinin asaletinden tamamen uzak, siyaset değil, sokak arası kabadayılığını andıran bir söylem biçimi olduğunu belirtti.
Efkan Ala, şunları kaydetti:
"Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz. Cumhuriyetimizin saygın makamlarına, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yöneltilen bu seviyesiz hitap biçimi, muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürüdür. Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır. Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür, muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki bazıları kendi fikri yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor."
Siyasetin onurunun, söylemin vakarında gizli olduğunun altını çizen Ala, "Başarır'ın bu üslubu hem kendi partisine hem de siyaset geleneğimize zarar vermektedir. Millet, kimin dürüstçe memleket meselesi konuştuğunu, kiminse sahne arkasında öfke ve kinle rol yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu ülke, çürümüş bir zihniyetin siyasal meşruiyet kılıfına sokulmasına daha fazla izin vermeyecektir. Gerçek siyaset, sokak jargonuna değil, fikrin vakarına yaslanır. Başarır gibilerinin anlamadığı da tam olarak budur." değerlendirmesinde bulundu.
HOŞŞT
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da sosyal medya hesabından Başarır'a, "Hoşşt" diyerek tepki gösterdi.
SİYASİ REKABETİN DOĞASINDA ELEŞTİRİ VARDIR, HAKARET YOKTUR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan, "Demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştiri vardır, hakaret yoktur. Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir." ifadeleriyle yaptığı paylaşımda CHP'li Başarır'a tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa İl Kongresi'nde sarf ettiği sözlerine ilişkin şunları kaydetti:
"Bugün de görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ağıza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin seçtiği ve defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve 2 defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep 'eser siyaseti' dedi, 'hizmet siyaseti' dedi. Milletimiz hep milli iradenin hakim olmasını istedi. Milletimiz vesayetçi, darbeci anlayışa hiçbir zaman geçit vermedi ve bundan sonra da vermeyecek. Milli iradenin daha da güçlenerek Türkiye'nin hem eser siyaseti yolunda hem de yüksek standartlı bir demokrasi yolunda, hukuk devletinin tahkimi yolunda emin adımlarla milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah."