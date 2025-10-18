ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ tarafından gönderilen 4 aylık su faturasında toplam borç tutarı 11 bin 29 lira 94 kuruş olarak yer aldı. Faturayı gören Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi sakini Recep Atmaca, duruma sert tepki gösterdi. Atmaca, "Haziran ayından bu yana sayaç okunmadığını belirten Atmaca, "Benim suçum olmadan 4 ayın bedelini tek seferde ödetiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Recep Atmaca'nın su faturası. (takvim.com.tr) FATURA KATLAMALI GELDİ

ASKİ'nin gönderdiği faturaya göre, Atmaca'nın 17 Haziran 2025'te yapılan son okumadan sonra 14 Ekim 2025'e kadar sayacı okunmadı. Bu süreçte toplam 303 metreküp su tüketimi görüldü. Faturada su bedeli, Atıksu bedeli, çevre temizlik vergisi ve çeşitli kurum paylarıyla birlikte toplam tutar 11 bin 29 lira 94 kuruş olarak yer aldı. Atmaca, bu duruma tepki göstererek, "Haziran ayında 1.463 lira ödemiştim. O dönemde bahçemi suladım, domatesimi, ağacımı suladım. O dönemde 1.400 lira öderken şimdi 11 bin lira fatura geliyor. Aylık 2 bin lira gelse 4 ayda yine 8 bin lira gelir böyle bir rakam olur mu? Bunun nedeni 4 ay boyunca okumama. Çünkü metreküp arttıkça su birim fiyatı da katlanıyor" dedi.