ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi su kriziyle gündemde... Vatandaş bir yandan su kesintileriyle boğuşurken bir yandan da ceza gibi faturalara maruz kaldı. Ankara sakinlerinden Recep Atmaca'ya ASKİ tarafından 4 aylık su tüketimi için 11 bin liralık fatura gönderildi. Atmaca, “15 gündür suyum yok. Bir de üzerine 11 bin lira gibi fahiş bir rakam geliyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ tarafından gönderilen 4 aylık su faturasında toplam borç tutarı 11 bin 29 lira 94 kuruş olarak yer aldı.

Faturayı gören Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi sakini Recep Atmaca, duruma sert tepki gösterdi.

Atmaca, "Haziran ayından bu yana sayaç okunmadığını belirten Atmaca, "Benim suçum olmadan 4 ayın bedelini tek seferde ödetiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

FATURA KATLAMALI GELDİ


ASKİ'nin gönderdiği faturaya göre, Atmaca'nın 17 Haziran 2025'te yapılan son okumadan sonra 14 Ekim 2025'e kadar sayacı okunmadı. Bu süreçte toplam 303 metreküp su tüketimi görüldü. Faturada su bedeli, Atıksu bedeli, çevre temizlik vergisi ve çeşitli kurum paylarıyla birlikte toplam tutar 11 bin 29 lira 94 kuruş olarak yer aldı. Atmaca, bu duruma tepki göstererek, "Haziran ayında 1.463 lira ödemiştim. O dönemde bahçemi suladım, domatesimi, ağacımı suladım. O dönemde 1.400 lira öderken şimdi 11 bin lira fatura geliyor. Aylık 2 bin lira gelse 4 ayda yine 8 bin lira gelir böyle bir rakam olur mu? Bunun nedeni 4 ay boyunca okumama. Çünkü metreküp arttıkça su birim fiyatı da katlanıyor" dedi.

KULLANMADIĞIM SUYUN PARASINI ÖDÜYORUM

ASKİ'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada sayaç okumasının "sayaç okuma yerinin kilitli olması" nedeniyle yapılamadığı iddia edildi. Ancak Recep Atmaca bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. "Benim bahçe kapım asla kilitli değil. Şu anda siz de gelseniz direkt içeri girip sayacı görebilirsiniz" diye konuştu. Mahallesinde uzun süredir yaşanan su kesintilerine de dikkat çeken Atmaca, "Zaten yaklaşık 15 gündür suyum yok. Ev yüksek bir noktada, su basıncı yetersiz olduğu için musluklardan su akmıyor. Yani kullanmadığım suyun faturasını ödüyorum. Bir de üzerine 11 bin lira gibi fahiş bir rakam geliyor. Bu nasıl adalet?" ifadelerini kullandı.

'EN PAHALI SUYU BİZ KULLANIYORUZ'

Sabah'ın haberine göre Atmaca, "Burası başkent ama en pahalı suyu biz kullanıyoruz. Mansur Bey zamanında 'Suda para mı alınır?' diyordu. Şimdi geldiğimiz noktada vatandaş su faturasını ödeyemez hale geldi. ASKİ'nin tarifeleri her ay artıyor, ama hizmet aynı oranda gelmiyor. Ben zamanında ödeme yapan bir insanım. Eğer bu sayaç düzenli okunsaydı hiçbir sorun çıkmazdı. Ama kurum kendi ihmalini bize yüklüyor. Bu kabul edilemez. ASKİ bu hatayı düzeltmeli ve vatandaştan haksız alınan parayı iade etmelidir" dedi.

ASKİ, kapının kilitli olduğu gerekçesiyle sayacı okuyamadığını iddia etse de, Atmaca, kapının açık ve sayacın görünür yerde olduğunu söylüyor.

