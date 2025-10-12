CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021– 2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen "zimmet" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık, CHP'li Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma talep etti. Kamunun yaklaşık 155 milyon lira zarara uğratıldığı konserlerin mali planlamasında CHP'li Yavaş'ın onay sürecinin bulunduğuna işaret eden yazışmalar da ortaya çıktı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021– 2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen "zimmet" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

CHP’li Mansur Yavaş’tan konser itirafı

Dosyada yer alan yazışmalarda şüpheliler Selahattin Çetinkaya, Hacı Ali Bozkurt, Üstün Alpay ve Levent Erdoğan'a konser işleri üzerinden kamu parasının usulsüz biçimde aktarıldığı görülüyor.

CHP'li Mansur Yavaş belediye konserinde (Ekran görüntüsü)CHP'li Mansur Yavaş belediye konserinde (Ekran görüntüsü)

YAVAŞ'IN BİLGİSİ YAZIŞMALARDA

Çetinkaya, "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara, bu ikisi çok sıkıştırıyor beni, az bir miktar da kapora göndereceğim, müsaade ederseniz tarihlerini tutamıyorum" mesajını gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (AA)Ankara Büyükşehir Belediyesi (AA)

MALİ PLANLAMAYA MANSUR YAVAŞ ONAY VERDİ

Bozkurt ise buna, "Tamam, Yalın ve Duman, yarın kahvaltıda başkana söylerim, inşallah bir sıkıntı olmaz" yanıtını verdi. Yazışmalarda, Bozkurt'un "Bütçe önemli, başkana hafta sonuna kadar her bir etkinlik için ayrı ayrı kesin detaylı bütçeyi alacağız" ifadesini kullanması, konserlerin mali planlamasında CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın onay sürecinin bulunduğuna işaret etti.

Yine dosyada, şüphelilerden Levent Erdoğan ile Üstün Alpay arasındaki mesajlarda, ihalelerin kimlere verileceğine dair yönlendirmeler yapıldığı görülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Levent Erdoğan'ın, "Neden güzel işleri onlar alıyor da neden zor ve kârı düşük işler bize veriliyor?" mesajına karşılık, Alpay'ın "Bizden yanıyor, yemiyor, tanıdık diye düşünüyoruz, başkan ağzından düşürmüyor, Selahattin ve Onur'un kendisi birebir konuşuyor onlarla" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Edis konser afişi (Sosyal medya)Edis konser afişi (Sosyal medya)

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bu mesajlar, belediye içinde belirli kişi ve firmalara kayırma yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu değerlendirilerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.

CHP'li Mansur Yavaş (AA)CHP'li Mansur Yavaş (AA)

CHP'Lİ ABB'YE AÇILAN YAKLAŞIK 155 MİLYONLUK KONSER SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

