Başkan Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

HIZLA büyüyen ekonomisiyle 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır.

2005'I ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık.

Afrika kıtasında geçmişi 10. yüzyıla uzanan bir dostluğa sahibiz. Asırlardır gittiğimiz her ülkeye barışı götürdük, huzuru götürdük, sevgi ve saygıyı götürdük. Aynı zamanda refah ve istikrarı götürdük. Kıta ile münasebetlerimizi günden güne geliştirdik

FİLİSTİN'E DESTEK RİCASI

G 20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. MB rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar.

Turist sayımızı 15 milyondan 62,milyon 270 bine, turizm gelirini 67 milyar dolar üzerine çıkardık. Savunma sanayiindeki başarımızı biliyorsunuz.

Afrika Birliği'nin barış çabalarına en büyük katkı veren ülkelerden biriyiz. Etiyopya ve Somali arasındaki arabuluculuk çabalarımız bu çalışmaların örneğidir.

Türkiye olarak her çatışma bölgesinde olduğu gibi gibi kardeş Sudan'a da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Tüm insanların önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı. Ve sözde medeni dünya buna bir tepki göstermedi. Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren Batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti.

Biliyorsunuz bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı.Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz. Sizlerden de Filistin halkıyla dayanışmanızı güçlendirerek sürdürmenizi özellikle istirham ediyorum.