PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na konuştu

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na konuşan Başkan Erdoğan “Bugün Türk yükleniciler Afrika’da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2000’den fazla yatırımı üstlenmiş durumda. 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdama katılarak üretimi destekliyor” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

HIZLA büyüyen ekonomisiyle 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır.
2005'I ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık.

Afrika kıtasında geçmişi 10. yüzyıla uzanan bir dostluğa sahibiz. Asırlardır gittiğimiz her ülkeye barışı götürdük, huzuru götürdük, sevgi ve saygıyı götürdük. Aynı zamanda refah ve istikrarı götürdük. Kıta ile münasebetlerimizi günden güne geliştirdik

FİLİSTİN'E DESTEK RİCASI

G 20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. MB rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar.
Turist sayımızı 15 milyondan 62,milyon 270 bine, turizm gelirini 67 milyar dolar üzerine çıkardık. Savunma sanayiindeki başarımızı biliyorsunuz.

Afrika Birliği'nin barış çabalarına en büyük katkı veren ülkelerden biriyiz. Etiyopya ve Somali arasındaki arabuluculuk çabalarımız bu çalışmaların örneğidir.

Türkiye olarak her çatışma bölgesinde olduğu gibi gibi kardeş Sudan'a da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Tüm insanların önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı. Ve sözde medeni dünya buna bir tepki göstermedi. Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren Batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti.

Biliyorsunuz bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı.Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz. Sizlerden de Filistin halkıyla dayanışmanızı güçlendirerek sürdürmenizi özellikle istirham ediyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
İdefix
Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı