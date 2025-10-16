PODCAST CANLI YAYIN

Suç makinesi Bayğaralar çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi! Geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti!

Cinayet, uyuşturucu gibi bir çok suça karışan organize suç örgütü "Bayğaralar" çetesine yönelik Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda yeni bir gelşime yaşandı. Aralarında kadınlarında bulunduğu 100'den fazla şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin sevki sırasında polis helikopterlerinin de havadan gözetim yapması dikkat çekti.

Adana merkezli 10 ilde cinayet, uyuşturucu gibi bir çok suça karışan organize suç örgütü "Bayğaralar" çetesine yönelik yapılan operasyonda yakalanan aralarında kadınlarında bulunduğu 100'den fazla şüpheli adliyeye sevk edildi.

10 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bayğaralar" olarak bilinen çeteyi 10 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı.

Emniyetteki ifade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (İHA).Emniyetteki ifade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (İHA).

SUÇ MAKİNELERİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüt üyelerinin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları başta olmak üzere 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

800 EKİP 2 BİN POLİSLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine 13 Ekimde Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da 403 adrese 800 ekip 2 bin polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Şüphelilerin sevki sırasında polis helikopterlerinin de havadan gözetim yapması dikkat çekti (İHA)Şüphelilerin sevki sırasında polis helikopterlerinin de havadan gözetim yapması dikkat çekti (İHA)

HELİKOPTER GÖZETİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Emniyetteki ifade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sevk sırasında helikopterlerle havadan gözetim yapılması dikkat çekti.

Çete lideri olduğu ileri sürülen Ramazan Bayğara'nın ise Yunanistan'da tutuklu olduğu öğrenildi.

